Se mercoledì dovesse portare in porto il recupero contro l’Avezzano, in programma il 13 novembre dal 28′ minuto del primo tempo e sul risultato di 3-0 per i bianconeri, il team di mister Simone Seccardini balzerebbe al secondo posto

ASCOLI PICENO – Termina in parità un match che accontenta, alla fine della fiera, sia i molisani sia i marchigiani.

Isernia-Atletico Ascoli, valevole per il girone F di serie D, termina col risultato di 0-0.

La partita, disputatosi nel pomeriggio del 10 novembre, è stata bella e intensa nonostante le reti inviolate. Il pari probabilmente è stato il risultato più giusto.

Atletico Ascoli che sale a quota 18 in classifica ma se mercoledì 13 novembre dovesse portare in porto il recupero contro l’Avezzano, in programma il 13 novembre dal 28′ minuto del primo tempo e sul risultato di 3-0 per i bianconeri, il team di mister Simone Seccardini balzerebbe al secondo posto a 21 e ad un solo punto dalla vetta e dalle capoliste Samb e Fossombrone.

ISERNIA: Draghi, Franzese, Del Bianco (46’ Mema), Baba, Pellegrini (60’ Conci), Gimenez, Ercolano, Pettorossi (46’ Antinucci), De Filippo (60’ Bainotto), Cascio, Miola (85’ Arzura). All.: Farrocco.

ATLETICO ASCOLI: Pompei, Nonni, Mazzarani, Olivieri (63’ Scimia), Minicucci (85’ Mengani), Vecchiarello, Camilloni, D’Alessandro (90’ Baraboglia), Clerici (58’ Severini), Ciabuschi (67’ Traini), Antoniazzi. All.: Seccardini

ARBITRO: Femia (Palermo–Licari)

NOTE: ammoniti Cascio (ISL); Mazzarani e Vecchiarello (AA)

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.