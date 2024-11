ASCOLI PICENO – C’è ancora tempo per accedere ai corsi gratuiti di alta formazione post diploma in “Smart technologies e Materiali innovativi” ed “Ecosostenibilità e innovazione nei materiali polimerici”, proposti da ITS Academy – Tecnologia e Made in Italy nella sua sede di Ascoli Piceno per il biennio 2024 – 2026.

Le iscrizioni, infatti, si chiuderanno a fine novembre, offrendo così a chi è in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore un’ulteriore chance di entrare immediatamente nel mercato del lavoro, diventando tecnici altamente qualificati in grado di andare incontro alle esigenze delle aziende del Piceno.

Valida alternativa all’istruzione universitaria, i percorsi di studio, attivi nei nuovissimi locali di via del Commercio 116, recentemente inaugurati, mirano a formare professionalità esperte nel campo dei materiali di ultima generazione.

Il corso in “Smart technologies e Materiali innovativi” intende costruire le competenze necessarie per svolgere mansioni ad elevata specializzazione nelle industrie attive nella produzione di materiali compositi innovativi. Al termine del percorso i diplomati avranno acquisito le capacità per intervenire nelle diverse fasi del processo di ideazione e progettazione di prodotti e sistemi meccatronici, controllandone la realizzazione, programmando lavorazioni e cicli produttivi e gestendo la manutenzione.

L’indirizzo “Ecosostenibilità e innovazione nei materiali polimerici” punta invece alla formazione di profili con opportunità di carriera nella filiera dei materiali polimerici, con competenze specifiche, in chiave sostenibile, nella trasformazione dei polimeri, nella scelta dei materiali, nel controllo e supervisione delle procedure e nell’analisi del ciclo di vita dei prodotti.

Scuola d’eccellenza, presente nelle Marche con cinque sedi e undici percorsi formativi, ITS Academy – Tecnologia e Made in Italy è una realtà in costante ascesa, vero e proprio canale preferenziale per chi è in cerca di un’occupazione: 9 studenti su 10, infatti, trovano un impiego entro un anno dal conseguimento di titolo. La ricetta del positivo trend è data da un modello didattico progettato in sintonia con le aziende partner e basato sia sulla teoria che sull’esperienza sul campo.

Quest’anno, inoltre, i fondi stanziati dal PNRR hanno permesso di rinnovare tutti laboratori, attrezzati con strumentazioni hi – tech all’avanguardia: un investimento che consente di contribuire ulteriormente allo sviluppo di quelle competenze innovative essenziali per offrire risposte concrete al fabbisogno del tessuto produttivo e ai giovani.

Ad Ascoli ITS Academy è anche attiva con il corso in “Tecnologie per la produzione biotecnologica e farmaceutica”: un nuovissimo indirizzo per tecnici di laboratorio o product specialist nei comparti chimico, farmaceutico, biomedicale e cosmetico.

Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo presente sul sito www.its4puntozero.it . Sono attivi anche i canali social (Facebook, Instagram, LinkedIn) “ITS Tecnologia e Made in Italy”.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.