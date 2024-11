ASCOLI PICENO – Appuntamenti culturali.

Sabato 16 e domenica 17 novembre al termine di una residenza di riallestimento al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, che si conferma accogliente “casa degli artisti”, va in scena L’illusione coniugale di Eric Assous, con Attilio Fontana, Rosita Celentano e Stefano Artissunch che firma anche la regia.

Lo spettacolo è proposto nell’ambito della stagione teatrale promossa dal Comune di Ascoli Piceno con l’AMAT, con il contributo della Regione Marche e del MiC.

«Questo progetto mi ha attratto fin da subito per la sua audacia nel confrontarsi con temi universali come la fedeltà, il tradimento e la ricerca incessante di verità – racconta il regista -, svelati in una narrazione avvincente e realistica nonché per la straordinaria capacità di penetrare nelle profondità delle relazioni umane con una precisione ed una sensibilità uniche. Il mio impegno ad esplorare e rappresentare in modo autentico e potente le dinamiche delle relazioni umane attraverso il linguaggio della commedia è costante. Combinando recitazione intensa, colonna sonora evocativa e scenografia stilizzata ed elegante, lo spettacolo si propone di essere tanto avvincente quanto emotivamente risonante, offrendo al pubblico una visione profonda e penetrante della natura umana e delle sue infinite sfumature. In questo modo L’illusione coniugale non è solo uno spettacolo teatrale ma un’esperienza che invita a riflettere sulle complessità e le contraddizioni dell’animo umano».

La traduzione del testo è di Giulia Serafini, oltra alla regia Stefano Artissunch firma ideazione scenica e disegno luci, assistente alla regia Lorenzo Artissunch, scene di Giuseppe Cordivani, costumi di Emiliano Sicuro, produzione di Synergie Arte Teatro, in collaborazione con Festival Teatrale di Borgio Verezzi.

Informazioni: biglietteria del Teatro 0736 298770, vendita on line su www.vivaticket.com.

Inizio spettacoli sabato ore 20.30, domenica ore 17.30.

