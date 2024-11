Da venerdì 8 a domenica 10 novembre, i maestri del fashion del territorio hanno offerto al pubblico un’opportunità unica di scoprire dal vivo la qualità e l’artigianalità che contraddistinguono il Made in Piceno

ASCOLI PICENO – Un fine settimana all’insegna della moda e delle tradizioni artigiane con “Benvenuti in Atelier”, l’iniziativa promossa in tutta Italia da CNA Federmoda e condivisa sul territorio già da diverse edizioni dalla CNA di Ascoli Piceno, che quest’anno ha aperto le porte di ben 5 laboratori e botteghe attivi in tutta la provincia.

Da venerdì 8 a domenica 10 novembre, i maestri del fashion del territorio hanno offerto al pubblico un’opportunità unica di scoprire dal vivo la qualità e l’artigianalità che contraddistinguono il Made in Piceno, accogliendo nei propri atelier clienti, appassionati e addetti ai lavori di domani.

Grazie al prezioso contributo di Alessandro Bianchini, la presidente CNA Federmoda Marche Doriana Marini con Dienpi, Do Quality, Rita Marchei con “L’Arte nel Vestire”, Valeria Pizi Dressdesigner e la presidente CNA Ascoli Piceno Arianna Trillini con Quitto Bags, il weekend targato CNA ha animato le botteghe artigiane del Piceno con workshop e visite guidate, in una vera e propria full immersion nel mondo dell’alta moda artigianale.

In particolare, nella mattinata di sabato 9 novembre, Alessandro Bianchini, Rita Marchei e Valeria Pizi hanno ricevuto la visita dei giovani studenti dell’Iis “Fermi-Sacconi-Cpia” – indirizzo professionale Industria e Artigianato di Ascoli, che per l’occasione hanno potuto approfondire la conoscenza di lavorazioni e tecniche da impiegare al termine del proprio percorso di studi. Domenica 10, invece, Quitto Bags ha festeggiato i primi 11 anni di attività nel rinnovato laboratorio di viale Mutilati e invalidi del lavoro, ad Ascoli, celebrando al meglio un fine settimana interamente dedicato al fashion e alle sue peculiarità, nonostante un momento storico tutt’altro che semplice per le 311 imprese del Piceno attive nel settore.

«Benvenuti in Atelier si conferma un’occasione preziosa per far conoscere più da vicino il nostro artigianato e la passione che i nostri imprenditori mettono ogni giorno nel proprio lavoro – dichiara Irene Cicchiello, responsabile CNA Federmoda Ascoli Piceno – La partecipazione degli studenti, che insieme agli imprenditori hanno potuto toccare con mano il saper fare abbinato alle potenzialità delle nuove tecnologie, è stata particolarmente significativa per il futuro del nostro settore, che necessita di nuove generazioni preparate pronte a raccogliere il testimone».

«Abbiamo approfittato della visita degli studenti per condividere con loro la nostra quotidianità e alcune informazioni utili anche per il prosieguo del loro percorso di formazione, in un’esperienza molto emozionante – commentano gli artigiani coinvolti – Ragazze e ragazzi hanno dimostrato un notevole interesse, partecipando agli incontri con molte domande e curiosità».

«È stata un’esperienza straordinaria, in grado di combinare tradizione e innovazione – afferma Massimo Mancini, coordinatore del settore moda dell’Iis “Fermi-Sacconi-Cpia” – Ringrazio di cuore CNA Federmoda Ascoli Piceno per l’invito a prendere parte a “Benvenuti in Atelier” nelle sartorie di Ascoli, che hanno condiviso con gli studenti un affascinante viaggio tra creatività, formazione e passione artigianale».

