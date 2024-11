L’allenatore: “Non dobbiamo permettere agli abruzzesi di rientrare in gara. Ancona? Dobbiamo preparare ogni match in maniera funzionale”

ASCOLI PICENO – Tempo di vigilia.

Parliamo dell’Atletico Ascoli che il 13 novembre sarà impegnata nel recupero contro l’Avezzano, allo stadio “Don Mauro Bartolini” dopo la sospensione per il doppio infortunio dei giocatori abruzzesi.

Si partirà dalla mezz’ora del primo tempo e sul risultato del 3-0 per i bianconeri. Se gli ascolani porteranno a casa la vittoria potrebbero salire al secondo posto in classifica ad un solo punto dalla vetta condivisa da Samb e Fossombrone.

Mister Simone Seccardini ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate dal portale del Club ascolano: “E’ una situazione particolare riprendere la gara in corso. L’approccio deve essere molto chiaro, non dobbiamo permettere all’Avezzano di rientrare in partita. Restare determinati per portare a casa i tre punti. Ancona? Dobbiamo ragionare gara per gara e preparare ogni singolo match nel miglior modo possibile”.

