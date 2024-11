23 sono state visite cardiologiche, 68 gli esami oculistici per la prevenzione della maculopatia, 24 gli screening per l’aorta addominale, 23 le visite per la prevenzione del tumore al seno, 36 gli esami calcaneari per l’osteoporosi, 62 le misurazioni del difetto refrattivo e 29 gli esami audiometrici

ASCOLI PICENO – Ben 265 prestazioni mediche eseguite in un giorno. Questo il numero, che testimonia il successo

dell’iniziativa, della ‘Carovana della salute’ organizzata da Cisl pensionati e che si è svolta domenica scorsa,

in piazza Arringo ad Ascoli.

“L’obiettivo dell’evento – dicono i rappresentanti della Cisl pensionati – è stato

quello di promuovere la salute e la cultura della prevenzione attraverso screening, visite mediche e controlli

gratuiti, accompagnati da momenti informativi. Il report della giornata dimostra il raggiungimento di un

traguardo importante”. Delle 265 prestazioni, 23 sono state visite cardiologiche, 68 gli esami oculistici per

la prevenzione della maculopatia, 24 gli screening per l’aorta addominale, 23 le visite per la prevenzione del

tumore al seno, 36 gli esami calcaneari per l’osteoporosi, 62 le misurazioni del difetto refrattivo e 29 gli

esami audiometrici.

“Ringraziamo per la disponibilità e la partecipazione all’evento – prosegue Claudia Calvaresi Cisl pensionati –

il Comune di Ascoli, in particolare il vicesindaco Massimiliano Brugni che ci ha espresso la sua piena

soddisfazione per la riuscita dell’evento che considera un punto di partenza per future collaborazioni con Cisl

e Ast. Ringraziamo l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli che ha sposato il nostro progetto coinvolgendo

nella realizzazione della giornata specialisti e operatori degli ospedali e dei distretti sanitari. Ringraziamo la

Croce rossa italiana che, oltre ad aver messo a disposizione alcuni mezzi per lo svolgimento delle visite, ha

anche partecipato attivamente, la Protezione civile che ha fornito strutture indispensabili per la realizzazione

dell’evento ed è stata presente con i propri volontari, l’associazione Lilt impegnata nella prevenzione dei

tumori, e l’associazione Anchise, che si occupa di supporto alle famiglie di persone affette da demenza, per

aver partecipato con impegno alla giornata”.

“Ringrazio gli operatori sanitari dell’azienda che hanno dato la loro disponibilità a prendere parte all’iniziativa

– evidenzia il direttore generale dell’Ast di Ascoli, Nicoletta Natalini -. La partecipazione dell’azienda a questi

eventi è la dimostrazione di quanto la stessa sia sensibile alle tempistiche della prevenzione e alle

manifestazioni che permettono un contatto diretto con la cittadinanza”.

