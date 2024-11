ASCOLI PICENO – Appuntamento sociale molto importante.

Nella mattinata del 15 novembre si è svolta ad Ascoli una conferenza stampa, presso la sala De Carolis del Comune, su un’iniziativa presieduta dall’associazione Ap Events con il patrocinio della Regione Marche, della Provincia di Ascoli Piceno, del Comune di Ascoli Piceno, di Rai Marche, della Commissione Pari Opportunità Regionale e della Commissione Pari Opportunità Provinciale.

Sono stati presentati gli eventi di “Amore Senza Lividi”, rassegna giunta alla terza edizione. Sono state illustrate le collaborazioni e la rete che si è creata per realizzare un evento pensato da giovani rivolto ai giovani.

In questa terza edizione, Ap Events ha scelto di dedicare la giornata di venerdì 22 novembre alla sensibilizzazione e al contrasto di ogni forma di violenza, lanciando un messaggio forte da condividere con la comunità locale e le nuove generazioni attraverso un ricco cartellone di appuntamenti a ingresso gratuito in programma a partire dalla mattinata, presentato in conferenza stampa dal presidente Emidio Bollettini, dal vice presidente Diego Migliarelli, dal sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, dall’assessore comunale alle Pari opportunità Annagrazia Di Nicola e dall’assessore comunale alla Pubblica istruzione Donatella Ferretti, del Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Bono, dell’assessore al Commercio Laura Trontini, il direttore dei Musei Civici, Stefano Papetti e dell’assessore al bilancio e Presidente Lions Club Ascoli Piceno Host Francesca Pantaloni.

Dalle 9,30, il Teatro Filarmonici di Ascoli ospiterà la presentazione del contest a tema che, come nelle precedenti edizioni, ha visto protagonisti già in questi giorni gli studenti delle scuole superiori della città nella realizzazione di contenuti, pubblicati su TikTok, per condannare violenza e discriminazione e lanciare un messaggio di speranza, aiutando le donne a esprimere e denunciare senza esitazione il proprio disagio. Sul palco, oltre agli studenti coinvolti, anche l’associazione +Artisti per un talk con gli studenti abbinato a degli interventi culturali.

Si proseguirà poi nel pomeriggio, alle ore 16 al cinema Odeon, con “Lasciami solo tornare a casa”, spettacolo del Laboratorio Minimo Teatro di Ascoli con la regia di Marco Fausti, e la proiezione di “C’è ancora domani”, pellicola diretta e interpretata da Paola Cortellesi e premiata come Film dell’anno ai Nastri d’argento 2024. Al termine della proiezione, la cantautrice Giuseppina Gazzella, la blogger Elisabetta Pieragostini e la consulente Giuliana Salvucci condivideranno le proprie opinioni in un talk che coinvolgerà direttamente anche il pubblico.

Gran finale in programma alle ore 20,30 in un Teatro Filarmonici che si preannuncia già tutto esaurito con l’attesissimo evento serale di “Amore senza lividi”. Cultura, arte e riflessione saranno il fulcro di una serata condotta da Manuela Cermignani e Federico Ameli e interamente dedicata all’universo femminile, con esibizioni musicali, performance teatrali della Compagnia dello Stormo, laboratori coreografici a cura di Danzarte, testimonianze, la premiazione del concorso social e la partecipazione straordinaria de “Chigghie de Santa Chiara”, il duo comico ascolano composto da Amedeo Castelli e Marco Tiburtini.

Condannare la violenza presentando ai più giovani dei casi concreti, ma anche degli esempi positivi di donne in grado di andare oltre ogni pregiudizio e affermarsi nel proprio settore di attività. È questo lo spirito con cui nel corso della serata Ap Events assegnerà il Premio “Picchio Rosa” a quattro donne che, sul territorio come in tutta Italia, rappresentano un modello da seguire per le nuove generazioni.

Donatella Ferretti ha aperto la conferenza: “Una ricorrenza triste che non vorremmo mai più celebrare ma è comunque necessaria. Questa è la prima delle iniziative previste in città. L’Ap Events ha dedicato una giornata piena che vuole far passare il messaggio di come l’arte e la cultura possono dare un giusto contributo per dire no alla violenza contro le donne. Un cambiamento culturale è importante, sia per gli uomini sia per le stesse donne. Queste iniziative hanno un obiettivo specifico”.

Francesca Pantaloni ha aggiunto: “Iniziativa che dedica un’intera giornata alla sensibilizzazione di questo tema molto delicato. Bisogna avere il coraggio e la forza di far emergere e segnalare situazioni spiacevoli e far capire che le vittime non sono sole”.

Annagrazia Di Nicola ha dichiarato: “Avrà inizio con questa giornata un lungo periodo di sensibilizzazione. Quest’anno la scelta è ricaduta non solo nel condannare la violenza di genere di qualsiasi ambito ma anche evidenziare le donne che hanno superato quei momenti critici. Ringraziamo l’Ap Events per questa giornata che coinvolge i giovani che sono maggiormente toccati dalla violenza relazionale”.

Marco Fioravanti prende la parola: “Quella della violenza di genere è, purtroppo, un’emergenza fortemente attuale, una piaga che non possiamo ignorare e che va combattuta attraverso attività, progetti e iniziative di sensibilizzazione rivolte a un pubblico quanto più vasto ed eterogeneo. Faccio un plauso di vero cuore a tutti i ragazzi di Ap Events, vedere giovani che mostrano un così profondo senso di responsabilità, e che sono impegnati su temi civici e sociali di interesse collettivo, è un segnale di grande speranza. Questi ragazzi sono la dimostrazione che un cambiamento, radicale e collettivo, è davvero possibile”.

Laura Trontini prosegue: “Un tema che sentiamo, quotidianamente, sui Media e Social. E’ importante far comprendere alle nuove generazioni che la donna non è una proprietà ma una persona che va rispettata come tutti”.

Stefano Papetti ha affermato: “Le violenze, purtroppo, sono all’ordine del giorno e che vengono riportate dai Media. Ma è giusto sottolineare anche gli esempi positivi come la storia della pittrice Giovanna Gazzoli. Il prossimo anno, infatti, questa giornata sarà intitolata a lei per la sua nota storia ed esempio di come nonostante i soprusi e i luoghi comuni, il valore di una persona può e deve risplendere”.

Emidio Bollettini conclude: “Siamo orgogliosi di poter dare vita a questa terza edizione di Amore senza lividi, che oltre a offrire un contributo importante sul piano della sensibilizzazione intende celebrare la forza, il valore e il coraggio delle donne. La violenza, in ogni sua forma, rappresenta una ferita profonda per l’intera società e, come associazione di promozione sociale con una forte componente giovanile, sentiamo la responsabilità di contribuire attivamente al cambiamento. Quest’anno abbiamo deciso di focalizzarci ancora di più sull’inclusività e sulla cultura, coinvolgendo studenti, esperti, artisti e donne che si sono distinte in diversi ambiti per evidenziare come cultura, arte e confronto costituiscano strumenti fondamentali per l’empowerment femminile e per la costruzione di una società migliore. Un ringraziamento speciale va a tutte le istituzioni e le imprese che credono in questo progetto, così come a tutti coloro, con il proprio contributo, rendono possibile questa manifestazione”.

L’evento è promosso in collaborazione con la Fondazione Doppia Difesa, con la Fondazione Simona Orlini, con i Musei Civici di Ascoli Piceno, con l’associazione +Artisti, con il Laboratorio Minimo Teatro, con Avis Ascoli Piceno, con il Leo Club Ascoli Piceno, con l’ASD Danzarte, Compagnia Teatrale Lo Stormo e con il Lions Club Ascoli Piceno Host. Media Partner Radio Lattemiele. Partner dell’evento CIIP Vettore, Quitto Bags, La bontà dei colli, Autoscuola ValVibrata, B&B Piazza del Popolo, Polisini group costruzioni, DCA, Hotel Ristorante Pizzeria Tramonto, Jesus Medical Srl, FAMA Trasporti, Pantaleone Wine, Powerlaser.

