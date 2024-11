PESARO- Al “Benelli” di Pesaro, nell’anticipo, si sfidano Vis Pesaro ed Ascoli nella gara valida per la quindicesima giornata del girone B del campionato di Serie C. Termina 1-1 il derby marchigiano, a siglare il pareggio a tempo scaduto il solito Corazza.

Mister Di Carlo, al termine della partita, ponendo fine al silenzio stampa, ha commentato così il pareggio ottenuto al Benelli:

“L’abbiamo recuperata in dieci contro undici, abbiamo iniziato molto bene, i primi 25’ li abbiamo giocati da squadra importante, ma non siamo riusciti a fare gol, poi è venuta fuori la Vis Pesaro, che ha avuto occasioni da palle perse da noi; questa è una lacuna, oggi siamo stati più ingenui. A tratti oggi abbiamo giocato da squadra importante, ma non dobbiamo perdere quelle transizioni”.

