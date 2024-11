L’allenamento bianconero: “I ragazzi si sono allenati al meglio e sono pronti a mettere in campo le nostre idee di calcio”

ASCOLI PICENO – Tutto pronto per il big match.

Parliamo della sfida fra Atletico Ascoli e l’Ancona, valevole per il girone F di serie D, in programma domenica 17 novembre allo stadio “Don Mauro Bartolini” di Monticelli ad Ascoli.

Alla vigilia mister Simone Seccardini ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate dal portale del Club bianconero: “Affrontare una squadra blasonata come l’Ancona è motivo di orgoglio e di ulteriore stimolo. I ragazzi si sono allenati al meglio e sono pronti a mettere in campo le nostre idee di calcio. Grazie alla società e a tutto quello che ruota intorno alla squadra stiamo costruendo una mentalità davvero importante. I miei calciatori fin dal 17 luglio hanno approcciato nel modo giusto le singole sedute d’allenamento. Proseguendo in tale modo raggiungeremo certamente il nostro obiettivo il prima possibile ovvero la salvezza”.

