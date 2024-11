ASCOLI PICENO – Vola la Ternana, mentre l’Arezzo ferma la corsa del Pescara, pareggio a reti inviolate per la capolista, a quota 33, in terra toscana. I rossoverdi invece rifilano una manita alla Lucchese: grazie anche a bomber Cicerelli che con la sua doppietta, raggiunge Corazza al vertice della classifica cannonieri.

La Virtus Entella supera di misura la Torres, sorpassando quindi i sardi in classifica e agganciando la Ternana a quota 30.

Il Rimini, vince per 2 reti a zero in trasferta contro il Sestri Levante, terza vittoria consecutiva per i romagnoli. Fossati sigla il gol della vittoria del Gubbio contro il Carpi, gli umbri prossimi avversari del Picchio si inseriscono nella zona playoff. Nella parte bassa della classifica, balzo in avanti della Spal che centra la seconda vittoria consecutiva battendo il fanalino di coda Legnago Salus.

L’Ascoli che nell’anticipo ha conquistato un punto in extremis nel derby contro la Vis Pesaro, è in piena zona playout e domenica 24 novembre ospiterà al “Del Duca” il Gubbio alle 19:30.

RISULATI GIRONE B

Vis Pesaro-Ascoli 1-1 64′ Cannavo (V), 90+4′ Corazza (A)

Pineto-Perugia 3-1 3′ Bruzzaniti (Pi), 6′ Seghetti (Pe), 13′ Germinario (Pi), 30′ Del Sole (Pi)

Pontedera-Pianese 1-2 10′ Mignani (Pi), 17′ Corona (Po), 21′ Mastropietro (Pi)

Arezzo-Pescara 0-0

Legnago-SPAL 0-3 16′ e 57′ Mignanelli, 89′ Conte

Sestri Levante-Rimini 0-2 5′ Falbo, 16′ Piccoli, 66′ Parigi

Ternana-Lucchese 5-0 11′ e 20′ Cicerelli, 57′ Corradini, 82′ Donnarumma, 89′ Casasola

Torres-Virtus Entella 0-1 89′ Santini

Gubbio-Carpi 1-0 11′ Fossati

Giovedì 5 dicembre ore 20:00 Campobasso-Milan Futuro

CLASSIFICA



Pti G V N P Gf:Gs Dr 1 Pescara 33 14 10 3 1 19:9 +10 2 Ternana 30 15 9 5 1 33:8 +25 3 Virtus Entella 30 15 8 6 1 18:9 +9 4 Torres 29 15 8 5 2 24:15 +9 5 Arezzo 25 15 7 4 4 17:15 +2 6 Campobasso 23 14 6 5 3 16:8 +8 7 Vis Pesaro 23 15 6 5 4 20:15 +5 8 Pianese 23 15 6 5 4 20:17 +3 9 Rimini 21 15 5 6 4 18:13 +5 10 Gubbio 21 15 6 3 6 12:15 -3 11 AC Carpi 18 15 4 6 5 18:19 -1 12 Pineto 17 15 4 5 6 16:19 -3 13 Perugia 15 15 3 6 6 17:20 -3 14 SPAL 14 15 5 2 8 19:27 -8 15 Lucchese 14 15 2 8 5 13:26 -13 16 Pontedera 13 15 3 4 8 19:23 -4 17 Ascoli 12 15 2 6 7 15:20 -5 18 Milan Futuro 11 13 2 5 6 10:16 -6 19 Sestri Levante 11 15 2 5 8 8:17 -9 20 Legnago Salus 8 15 2 2 11 13:34 -21

