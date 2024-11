ASCOLI PICENO – Iniziativa sociale.

Si è svolta il 18 novembre, nella Galleria del “Battente Shopping&More” di Ascoli Piceno, la conferenza stampa di presentazione del Progetto “Piccoli Imprenditori Crescono”, realizzato da FG Gallerie in collaborazione con il Gruppo Jet’s e con il Patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.

Alla conferenza stampa erano presenti la presidente di FG Gallerie Commerciali SpA Barbara Gabrielli, il Direttore del Centro Commerciale Battente “Shopping&More” Alessandro Roccasecca, l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Ascoli Piceno, Donatella Ferretti.

Il Progetto “Piccoli Imprenditori Crescono”, ad Ascoli Piceno e nella Vallata del Tronto, vedrà la partecipazione di oltre 300 alunni delle Scuole Primarie “Don Bosco” e “SS Filippo e Giacomo”, “I. Masih” e dell’Istituto Suore Concezioniste di Ascoli Piceno, della Scuola Primaria del Tronto e Valfluvione di Acquasanta Terme, della Scuola Primaria Villa Sant’Antonio, della Scuola Primaria “Sandro Pertini” di Pagliare del Tronto e della Scuola Primaria di Folignano.

“Il progetto – ha dichiarato la presidente di FG Gallerie Commerciali SpA Barbara Gabrielli – ha un valore educativo indiscusso, perché riesce a coniugare la necessaria conoscenza di alcune basi di economia con lo spirito di innovazione che i bambini hanno. I partecipanti al progetto saranno chiamati a giocare con la loro creatività, dar vita a prodotti che venderanno e il cui ricavato sarà devoluto a scopo benefico. Educazione, solidarietà, economia circolare, un esempio virtuoso di come si possa coniugare la progettualità con il tentativo di trasmettere messaggi positivi e di speranza”.

I bambini del Progetto “Piccoli Imprenditori Crescono” hanno partecipato, nelle loro scuole, alla Piccoli Imprenditori Academy, un corso basato sul concetto di “gioco” alla scoperta delle origini e dell’utilizzo della moneta: cos’è il risparmio e perché è importante comprenderlo, come guadagnano gli adulti e la differenza tra esseri dipendenti di un’azienda ed esseri imprenditori. Con Piccoli Imprenditori Academy, i bambini hanno imparato a sviluppare il loro primo progetto imprenditoriale e lavoreranno per produrre dei lavoretti di Natale per adulti e bambini.

“Lavoriamo ogni giorno per rendere i nostri centri commerciali dei luoghi d’incontro per le comunità – a parlare è l’amministratore delegato Claudio Campanelli – e questo progetto esalta la nostra funzione sociale, molto importante nell’ottica di un contributo doveroso nei confronti dei territori in cui siamo presenti. costante dedicato alla sostenibilità sistemica e all’innovazione, FG Gallerie Commerciali si propone di soddisfare le esigenze dei suoi clienti “diretti” e “indiretti” e anche la crescita culturale dei più piccoli, a nostro avviso, è in linea con l’idea di un approccio relazionale orientato al lungo termine con tutti i visitatori dei nostri centri commerciali”.

La Galleria del Battente “Shopping&More”, infatti, sarà il luogo in cui i bambini, nei fine settimana del 7 e 8, 14 e 15 dicembre allestiranno il loro mercatino di beneficenza, con bancarelle complete di registratore di cassa didattico messo a disposizione dall’organizzazione. Per acquistare i prodotti in vendita, i clienti del centro commerciale dovranno entrare in possesso dei FantaSoldini, la moneta ufficiale del progetto realizzata con gomme da masticare riciclate. Ogni gruppo o classe partecipante al progetto dovrà anche cimentarsi in quiz sulle nozioni imprenditoriali acquisite durante il percorso di partecipazione.

Il progetto si concluderà, a gennaio del prossimo anno, con una premiazione sulla base dei risultati acquisiti: Fanta Soldini raccolti nei weekend di vendita, punteggio del quiz e punteggio di gestione manageriale della propria bancarella di vendita. Alle classi migliori classificate sarà assegnato un premio in materiale didattico o tecnologico, a tutti sarà consegnato un attestato con medaglia a ricordo della partecipazione al progetto.

Il ricavato delle vendite sarà devoluto al reparto di pediatria e alla Clinica Pediatrica della “Fondazione Ospedale Salesi ETS”.

