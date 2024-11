Molti i temi trattati per le loro tesi dai neo laureati e neo laureate, come ad esempio lo studio della qualità della vita dei pazienti oncologici e dei pazienti con malattia di Alzheimer

ASCOLI PICENO – In arrivo la cerimonia di proclamazione delle laureate e dei laureati in Infermieristica, del polo didattico di Ascoli Piceno, mercoledì 20 novembre, alle ore 15:30, al Palazzo dei Capitani del Popolo, Sala della Ragione (Piazza del Popolo). Sarà presente il Rettore dell’Università Politecnica delle Marche Professor Gian Luca Gregori.

Sarà un’occasione per condividere, insieme a 37 dottoresse e dottori, e alle loro famiglie, un traguardo importante, nel cuore della città che ne ha accompagnato la formazione per tre anni.

Molti i temi trattati per le loro tesi dai neo laureati e neo laureate, come ad esempio lo studio della qualità della vita dei pazienti oncologici e dei pazienti con malattia di Alzheimer, la prese in carico della vittima di violenza nei pronto soccorso, la differenza di genere nella prevenzione delle malattie cardiovascolari, ma anche l’impegno infermieristico per garantire la sostenibilità ambientale e il Disaster Manager nella gestione delle catastrofi.

