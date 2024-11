ASCOLI PICENO – Di seguito un comunicato stampa, giunto in redazione il 18 novembre, dall’opposizione consiliare di Ascoli Piceno (Partito Democratico, Ascoli Bene Comune e Ascolto e Partecipazione).

Ad iniziativa delle/dei Consigliere/i: Andrea Dominici, Francesco Ameli, Gregorio Cappelli, Marta

Luzi, Manuela Marcucci, Emidio Nardini, Angelo Procaccini.

PREMESSO CHE:

• Durante la campagna elettorale, il Sindaco ha dichiarato di aver “creato delle associazioni

giovanili” nel nostro comune, ricevendo il 74% dei voti alle ultime elezioni.

• tali dichiarazioni possono essere rinvenute nel video pubblicato sulla pagina “instagram”

“marcofioravanti” del 14 maggio 2024 “Spazio ai giovani – le nuove generazioni al nostro fianco

per continuare a costruire un futuro migliore” e nel confronto tra i candidati sindaco avvenuto il

1° giugno 2024 presso il teatro Filarmonici di Ascoli Piceno, rintracciabile in versione integrale

sul canale “youtube” Redazione Vera Tv con il titolo “Polis Speciale Elezioni Ascoli Piceno –

Marco Fioravanti vs Emidio Nardini” al minuto 21.07’’.

• È fondamentale che le associazioni nascano dal basso e rappresentino autenticamente le

esigenze e le aspirazioni dei giovani, piuttosto che essere strumenti del potere politico.

• Se tali associazioni sono realmente state create dall’amministrazione e sono state finanziate

con soldi pubblici, ciò solleverebbe interrogativi sul possibile conflitto di interessi e sul

favoritismo delle stesse.

CONSIDERATO CHE:

• La creazione di associazioni giovanili dovrebbe essere il risultato di un processo partecipativo,

in grado di valorizzare le idee dei giovani.

• L’articolo 18 della Costituzione Italiana sancisce il diritto di associarsi liberamente.

• L’articolo 12 della legge 241/1990 stabilisce che 1. La concessione di sovvenzioni, contributi,

sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone

ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni

procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le

amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di

cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relati agli interventi di cui al medesimo

comma 1.

• Lo Statuto del Comune di Ascoli Piceno (articolo 12) evidenzia l’importanza della

partecipazione delle associazioni alla vita sociale e culturale del comune e il ruolo dello stesso

nell’incoraggiare, favorire e promuovere le stesse, non nel crearle in via diretta.

LE/I SOTTOSCRITTE/I CONSIGLIERE/I INTERROGANO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

1. Quali associazioni giovanili sono state “create” sotto la sua amministrazione?

2. Con quali criteri sono state selezionate e quali modalità di coinvolgimento della comunità

giovanile sono state adottate?

3. Quali e quanti finanziamenti sono stati destinati alle associazioni “create” dall’amministrazione e

da quali fonti provengono?

4. Come intende l’amministrazione garantire un’autentica partecipazione dei giovani nella gestione

e nelle attività di queste associazioni?

5. È previsto di indire una call pubblica aperta con criteri di individuazione per poter accedere ai

finanziamenti diretti e per la gestione di eventi, affinché tutte le associazioni del territorio

possano partecipare?

6. Quali garanzie può fornire l’amministrazione per assicurare che le associazioni rappresentino

veramente gli interessi dei giovani, piuttosto che essere strumenti di potere?

