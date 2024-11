ASCOLI PICENO – Al via una serie di iniziative molto importanti nella città delle Cento Torri.

Oggi, 19 novembre, si è svolta una conferenza stampa all’Arengo, presso la sala De Carolis e Ferri, ad Ascoli.

Sono state presentate tutte le iniziative organizzate dall’Amministrazione Comunale ascolana in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Erano presenti l’assessore alle Pari opportunità Annagrazia Di Nicola, l’assessore alla Pubblica istruzione Donatella Ferretti, l’assessore al Bilancio Francesca Pantaloni e l’assessore al Commercio Laura Trontini, insieme alla presidente della Commissione Pari Opportunità, Nietta Lupi, alla presidente del Soroptimist International Ascoli Piceno, Romina Pica, al presidente di Wap associazione commercianti, Giuseppe Morganti, a Valentina Galati in rappresentanza dello stabilimento Pfizer di Ascoli, e alla ceramista Hope-Ceramica di Lorena Squarcia.

Di seguito il programma delle iniziative.

Le presenti hanno affermato in conferenza: “Si tratta di un lavoro sinergico, un cartellone unico per concentrare tutte le attività e coinvolgere l’intera città. Sui negozi della città verrà affisso il numero per denunciare violenze e soprusi, 1522, ma vogliamo anche diffondere il messaggio delle donne che ce l’hanno fatta nonostante numerosi ostacoli. Vogliamo, quindi, portare esempi positivi su questa lotta per l’eliminazione della violenza. Iniziative che vedranno coinvolti anche gli studenti delle scuole del capoluogo. Nel cartellone spazio all’arte e alla cultura con spettacoli specifici su questa delicata tematica. Non mancheranno presentazione di libri. Un programma realizzato grazie al sostegno di enti e sponsor”.

“Una giornata molto importante, un’occasione in più per ricordare questa grande tematica, riflettere e sensibilizzare la cittadinanza. Sono stati coinvolti anche i commercianti che allestiranno una vetrina a tema, un qualsiasi cosa per simboleggiare questa importante ricorrenza. La donna non è un oggetto, non è di proprietà di nessuno ma è una persona che merita il rispetto in tutti gli ambiti sociali – proseguono le presenti – La violenza è un fenomeno dilagante purtroppo che si presenta in varie forme. Ci sono, addirittura, nuove forme di violenza come quelle che sfociano sul Web in vari modi. Occorre riflettere e bisogna fare prevenzione. 1522 è un numero importante, segnale che si deve diffondere. Le vittime devono sapere che ci sono persone pronte ad ascoltare e aiutare. E’ stata realizzata una sinergia importante per una manifestazione dolorosa ma necessaria. Bisogna costruire un’alleanza femminile e una società equa. Uno scopo non delle donne ma anche della società in generale”.

Le presenti concludono: “Un cartellone che coinvolge anche la provincia e la regione. Vogliamo ottenere una condivisione totale da tutte le donne rappresentate nel territorio nelle varie istituzioni. C’è un problema di cultura e stiamo lavorando intensamente sui giovani delle Superiori, Medie ed elementari. Perfino dall’asilo è importante fare della prevenzione. Le nuove generazioni possono dare un contributo importante per lottare ed eliminare tutte le violenze di genere. Importante diffondere anche il messaggio delle donne che si sono rifatte una nuova, e bella vita, dopo aver subito soprusi violenti. Anche l’accensione di vari siti istituzionali è un segnale importante. Nelle Marche viene segnalato un aumento della violenza, soprattutto fisica ma sono in crescita anche quella relazione ed economica. Anche fra i giovani la violenza comincia a diventare dilagante e preoccupante”.

