CASTORANO – Dal 5 dicembre prenderà il via un corso di chitarra che si svolgerà ogni giovedì dalle 16 alle 17 presso la Biblioteca comunale di via Roma.

La partecipazione è gratuita e rivolta a bambini e ragazzi di età compresa tra i 7 e i 14 anni residenti nel territorio del Comune di Castorano.

L’iniziativa rientra nel progetto “Benessere in comune” realizzato, con il contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Comune di Castorano e coordinato da U.S. Acli Marche.

Il corso è curato dall’Associazione Music Academy Ascoli.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa e per le prenotazioni si può contattare il numero 0736343404.

