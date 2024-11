ASCOLI PICENO – Appuntamento sportivo nel capoluogo.

Oggi, mercoledì 20 novembre, si è svolta una conferenza stampa presso la Sala Ceci della Pinacoteca Civica ad Ascoli.

E’ stato presentato Picenum Throwdown, gara di crossfit a caratura nazionale in provincia ad Ascoli sabato 23 e domenica 24 novembre e che vedrà la partecipazione di oltre 600 atleti provenienti da tutta Italia. Si svolgerà al Palazzetto dello Sport di Monticelli. Hanno partecipato l’assessore allo sport Nico Stallone e Lele Cinelli di Cfap.

L’evento, che vede la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia, è arrivato alla decima edizione, e, come già constatato nelle precedenti edizioni, è diventato un punto di riferimento del crossfit italiano.

L’assessore allo Sport Nico Stallone durante la conferenza ha affermato: “Ulteriore dimostrazione che da svariato tempo la città di Ascoli dà visibilità a tantissime attività sportive e non solo al calcio come solitamente viene detto in maniera sbagliata. Tramite queste manifestazioni alimentiamo anche il turismo sportivo. Per questa kermesse ci saranno 700 atleti da tutta Italia, per non contare gli accompagnatori. Negli ultimi mesi, dopo le amministrative, abbiamo avuto eventi inerenti automobilismo, pugilato, mezza fondo, maratona, trial, ippica, pallavolo e nel calcio le finali giovanili Figc. Non a caso Ascoli è stata insignita del titolo di città europea dello sport 2025. Insieme al sindaco Marco Fioravanti, a tal proposito, mi recherò a Bruxelles il 12 dicembre per ottenere il riconoscimento. Sempre a dicembre presenteremo il cartellone di eventi, pieno di iniziative”.

Lele Cinelli prosegue: “Siamo alla decima edizione, abbiamo avuto una risposta enorme da tutta Italia. Abbiamo dovuto ampliare gli slot di partecipazione a causa dell’alta richiesta. Il Crossfit ormai è noto a livello nazionale e viene praticato da moltissime persone. Ci saranno le categorie principianti, Elite e Master. Atleti dai 18 agli ultra40enni, non solo di genere maschile ma anche femminile. Ci teniamo a promuovere lo sport del fitness, una pratica multidisciplinare e ringraziamo Ascoli per l’ospitalità”.

Di seguito il programma

