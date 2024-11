Finalizzato alla preparazione per la certificazione linguistica internazionale Inglese livello B1, requisito minimo in molti concorsi pubblici e in contesti lavorativi e accademici internazionali

ASCOLI PICENO – Ci sono ancora posti disponibili per il corso gratuito sulle competenze linguistiche Inglese livello B1 della durata di 80 ore, gestito da Piceni Art For Job, ente accreditato dalla Regione Marche per lo svolgimento di attività formative. Avrà inizio lunedì 25 novembre e si svolgerà in orario mattutino, nell’aula accreditata di Confcommercio, via Dino Angelini 62/A, ad Ascoli Piceno.

Il corso è finalizzato alla preparazione per la certificazione linguistica internazionale Inglese livello B1, requisito minimo in molti concorsi pubblici e in contesti lavorativi e accademici internazionali, che attesta la capacità di comprendere e comunicare in situazioni quotidiane, facilitando appunto l’accesso ad opportunità educative e professionali.

Il percorso di formazione è rivolto a persone disoccupate, iscritte al Centro per l’impiego e aderenti al programma “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL), con l’obiettivo di riaggiornare e riqualificare profili, aumentare competenze spendibili nel mondo del lavoro, e favorire l’inserimento socio-lavorativo.

Il programma GOL si basa sulla personalizzazione dei servizi, per favorire il rilancio dell’occupazione in Italia e combattere la disoccupazione in maniera mirata. Le persone iscritte al programma sono indirizzate al percorso per loro più adeguato, grazie ad un orientamento di base individualizzato e ad una valutazione iniziale specifica dell’occupabilità, e in seguito con percorsi personalizzati di orientamento e assegnazione di corsi di formazione.

I corsi di formazione per gli allievi disoccupati aderenti al programma GOL hanno quindi obiettivi specifici di aggiornamento delle competenze di base e di (ri)qualificazione del curriculum professionale di ciascun partecipante, per supportare l’inserimento o il re-inserimento nel mercato del lavoro.

