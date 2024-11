Per partecipare occorre prenotare tramite un messaggio al numero 3939365509 indicando il proprio nome e cognome e la data della manifestazione entro il 21 novembre

ASCOLI PICENO – Nuovo appuntamento, domenica 24 novembre, con l’iniziativa “Salute in cammino per la cultura”, promossa per il settimo anno consecutivo dall’Unione Sportiva Acli Marche Aps.

Questa volta sarà Colle San Marco di Ascoli Piceno, a ospitare un evento che rientra nel progetto “Percorsi culturali Piceni”.

Il programma dell’iniziativa, una vera e propria escursione, prevede il ritrovo nei pressi del chiosco bar sul pianoro di Colle San Marco alle 9,30 e poi l’attraversamento di un sentiero di tipo E della durata di circa 3 ore che toccherà gli eremi della zona.

La lunghezza è di 4 chilometri, il dislivello di circa 150 metri, sono obbligatorie le scarpe da trekking (oltre che snack spezzafame, acqua e giacca antivento).

La manifestazione è realizzata grazie al sostegno della Regione Marche.

Per partecipare occorre prenotare tramite un messaggio al numero 3939365509 indicando il proprio nome e cognome e la data della manifestazione entro il 21 novembre.

