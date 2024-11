ASCOLI PICENO – “La chiusura dello stabilimento di Beko Europe a Comunanza va assolutamente scongiurata

perché determinerebbe un grave danno per tutto quel territorio che, con grande volontà, sta cercando di

risollevarsi dopo le conseguenze del sisma del 2016. Ringrazio il Governo, e in particolare il sottosegretario

Bergamotto, per l’attenzione e la prontezza dimostrata attraverso risposta nella quale viene sottolineata

la contrarietà rispetto al Piano presentato da Beko Europe e l’intenzione di far rispettare la golden power.

A Comunanza e in tutto il cratere sisma stiamo realizzando un’azione strutturale di rilancio e sviluppo

economico che non può essere minata da azioni come quella comunicata oggi. Il lavoro, nei nostri territori,

è vitale per contrastare il fenomeno dello spopolamento e sono certo che verranno compiute tutte le

azioni necessarie per tutelare i dipendenti e l’indotto”.

Lo dichiara il Commissario Straordinario al sisma 2016 Guido Castelli in una nota diffusa nel tardo pomeriggio del 20 novembre.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.