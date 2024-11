ASCOLI PICENO – C’è ancora amarezza per il Ko interno di domenica scorsa contro l’Ancona ma si guarda comunque avanti con fiducia.

L’Atletico Ascoli è pronto per la trasferta di Chieti, valevole per il girone F di serie D.

Dal portale bianconero ecco le dichiarazioni di Nicolò Clerici, a segno contro i dorici: “La sconfitta di domenica fa ancora male, abbiamo fatto una grande prestazione. Lo stop comunque non ferma il nostro percorso. Dobbiamo preparare al meglio la partita contro il Chieti e continuare a lavorare come stiamo facendo. A livello personale sono contento di come sto disputando la stagione e sono felice per il mio primo goal anche se purtroppo non è servito per portare a casa i tre punti. Continuerò a lavorare al massimo per dare il mio contributo alla squadra”.

