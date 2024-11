ASCOLI PICENO – Con l’Ordinanza dirigenziale 738 del 20 novembre 2024 l’Amministrazione Comunale di Ascoli dispone per il giorno 26 novembre 2024 dalle ore 8 alle ore 17:

1) Via Tito Afranio ( a partire da intersezione con Via F. Crispi a Via A. San Gallo) il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati;

il transito ( che potrà avvenire dopo le ore 08:30 , in senso contrario di marcia, dei mezzi necessari per il montaggio/smontaggio gru, con la presenza di un numero adeguato di movieri al fine di garantire che il suddetto transito avvenga in piena sicurezza;

interdizione al transito veicolare;

dovrà essere garantito un corridoio pedonale di almeno mt. 1,20 sul lato est della via;

2) Via Tito Afranio (a partire da intersezione con Corso G. Mazzini a Via F. Crispi)

il divieto di sosta con rimozione forzata lato ovest dalle ore 08:00 alle ore 09:00 e dalle ore 16:00 alle ore 17:00 del 26 novembre 2024;

3) in Via A. San Gallo tratto tra Rua del Picchio e Via Tito Afranio

il divieto di sosta con rimozione forzata su tutti i lati;

il transito, in senso contrario di marcia, dei mezzi necessari per il montaggio/smontaggio gru, con la presenza di un numero adeguato di movieri al fine di garantire che il suddetto transito avvenga in piena sicurezza;

interdizione al transito veicolare con la prescrizione che i residenti ed autorizzati potranno percorrere un tratto di Via della Tribù Fabia in controsenso, per poi uscire su Largo Crivelli;

4) Via della Tribù Fabia tratto da Via A. San Gallo a Via F. Crispi

l’istituzione del senso unico alternato a mezzo movieri;

5) Via G. Sacconi, tratto di 15 metri a partire dall’intersezione con Corso G. Mazzini direzione nord

il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati dalle ore 08:00 alle ore 09:00 e dalle ore 16:00 alle ore 17:00 del 26 novembre 2024;

6) Corso G. Mazzini intersezione con Via G. Sacconi

presidio con moviere all’intersezione per il tempo necessario ai mezzi di raggiungere l’area gru;

7) Corso G. Mazzini intersezione con Via dei Bonaccorsi

presidio con moviere all’intersezione per il tempo necessario ai mezzi di raggiungere l’area gru;

8) Via G. Sacconi intersezione con Via di Cupra

presidio con moviere all’intersezione per il tempo necessario ai mezzi di raggiungere l’area gru;

9) l’interdizione temporanea del transito veicolare nelle vie indicate per il tempo strettamente indispensabile per consentire, in sicurezza, il transito in controsenso dei mezzi utilizzati mediante l’utilizzo di movieri , a cura e spese della ditta richiedente che dovranno altresì impedire temporaneamente l’accesso sulle vie citate ai veicoli provenienti dalle vie limitrofe al momento del passaggio del veicolo/veicoli utilizzati;

10) che in caso di sfavorevoli condizioni meteo o se, per eventuali difficoltà tecnico-organizzative, non si potesse procedere alle operazioni di montaggio/smontaggio gru per le date concordate, la validità ed efficacia dei suddetti provvedimenti, sarà differita alle nuove date, da comunicare, allo scrivente ufficio via mail all’indirizzo sopra indicato.

