MONTEFORTINO – L’Ufficio Speciale Ricostruzione ha approvato il progetto esecutivo per il ripristino di una parte della

viabilità del territorio di Montefortino, in provincia di Fermo, per un importo di 600.000 euro. Si tratta

della pavimentazione stradale che ruota attorno alla frazione di Serra, che attualmente si presenta

dissestata in più punti.

L’intervento si inquadra nell’ambito dell’ordinanza numero 137 del 2023, che ha predisposto dotazioni

finanziarie anche nell’ambito del “Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma”.

«L’attuazione di questa ordinanza risulta fondamentale per i territori dell’entroterra colpiti dal terremoto

e dallo spopolamento già in atto prima della tragedia – spiega il commissario Guido Castelli -. Le

infrastrutture stradali, in tal senso, rappresentano un tassello imprescindibile, anche e soprattutto

quando collegano i piccoli centri dell’Appennino. Ringrazio dunque i Comuni coinvolti, l’Usr e la Regione

guidata dal presidente Acquaroli».

«Ringrazio il Commissario Castelli per l’impegno che quotidianamente mette per i nostri territori colpiti

dal Sisma, gli uffici dell’Usr Marche che quotidianamente ci sono vicini nel darci preziosi consigli tecnici –

dichiara il sindaco Domenico Ciaffaroni -. Il ripristino della viabilità, che spesso viene definita minore, è

importantissima per la ripresa e lo sviluppo dei nostri territori ai fini economici e turistici».

Due le azioni principali in essere, che prevedono lavori sulla strada che collega Serra con la provinciale 86

e sulla strada comunale, dove si prevede al rifacimento della pavimentazione stradale per una superficie

pari a circa 6.620 metri quadrati. Per quanto riguarda la piazza centrale è prevista la riqualificazione della

pavimentazione mediante pietra serena.

