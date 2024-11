Tutti i dettagli riguardo agli eventi previsti per sensibilizzare la cittadinanza di fronte ad un incremento, purtroppo, di fatti violenti e diffamatori

ASCOLI PICENO – Nell’ambito delle attività di Polizia di prossimità sottese a sensibilizzare la comunità circa il fenomeno della violenza di genere ed in occasione della ricorrenza del prossimo 25 novembre della giornata internazionale per il contrasto alla violenza contro le donne la Polizia di Stato ha organizzato le seguenti attività:

Nell’arco della mattinata è prevista la presenza di operatori della Polizia di Stato con un banchetto istituzionale presso il Centro Commerciale “Al Battente” per diffondere materiale informativo sul fenomeno e sensibilizzare la cittadinanza all’argomento.

Alle ore 16 presso la “Sala dei Savi” di Palazzo dei Capitani, si terrà una conferenza con personale qualificato della Polizia di Stato fra i quali il dott. Giovanni Fiorin, Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura ascolana e il Dr. Michele Angelini, Psicologo della Polizia di Stato della Questura di Ancona. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del secondo progetto “Donna Difesa 2024” iniziato lo scorso 16 ottobre e sviluppato dalla ASD “Budo Piceno” in collaborazione con la Questura ed il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno. Durante l’incontro saranno trattate le tematiche penalistiche legate alla legittima difesa con particolare riguardo al Codice Rosso, allo stalking ed alla violenza di genere, mentre la parte psicologica tratterà in particolare la gestione dell’evento critico. I lavori, coordinati dal D.T. del corso M° Giuseppe Marcheggiani, saranno aperti dal Questore dott. Giuseppe Simonelli.

Alle ore 18:30 invece si procederà con l’accensione di fari di colore arancione (colore scelto per un futuro senza violenza) sul palazzo della Questura quale adesione al progetto “Orange the World” in collaborazione con “Soroptimist international” – sezione di Ascoli Piceno;

