OFFIDA -In occasione della celebrazione eucaristica in onore di Santa Cecilia, sabato 23 novembre alle ore 18 nella Chiesa di Sant’Agostino risuoneranno le note dello storico organo di Offida, recentemente restaurato.

La costruzione è stata attribuita a Giuseppe Attili di Ortezzano ed è risalente alla metà del 1700. Sono state riutilizzate canne dell’organo più antico databili al 1573/1574.

Si esibirà il Maestro organista Gianluigi Spaziani insieme al mezzo soprano Monica Longo e il Corpo Bandistico Città di Offida, diretto dal M° E. Zazzetti.

A seguire: una breve presentazione sui lavori di restauro dell’organo, con gli interventi del sindaco Luigi Massa, di Spaziani e del restauratore, Claudio Pinchi. Un’occasione unica per riscoprire la bellezza e il suono di un prezioso patrimonio storico e culturale!

“La riapertura, nel giugno scorso della Chiesa del Miracolo Eucaristico – commenta il sindaco Luigi Massa – dopo gli importanti lavori di restauro e miglioramento sismico trova oggi un ulteriore motivo di soddisfazione, in occasione delle celebrazioni in onore di Santa Cecilia l’organo storico della chiesa, restaurato, tornerà a emettere le sue note non ascoltate più da ormai tanti anni e che tanti concittadini non hanno avuto il piacere di ascoltare. Sabato 23 alle ore 18 sarà una sorpresa per tutti”.

