ASCOLI PICENO – Marco Salvati, autore televisivo di successo e grande esperienza, è stato l’ospite illustre del Seminario formativo organizzato dal Piceno Pop Chorus per i propri iscritti.

Nell’ambito del percorso di formazione artistico/culturale portato avanti da sempre dal sodalizio ascolano, appuntamenti come questo rappresentano momenti di grande crescita ed arricchimento per tutti i componenti del PPC. Precedentemente era stata la volta di Ciro Caravano, di Albert Hera, di Paola Folli, di Stefano Baroni, tutti nomi di rilievo nel panorama musicale italiano.

Marco Salvati è un nome che fra i non addetti ai lavori può dire poco, ma basta scorrerne il curriculum per capire la sua importanza nel mondo televisivo, in uno di quei ruoli “dietro le quinte” fondamentali per gli artisti e per il successo di spettacoli, format, show di vario tipo. Autore e stretto collaboratore di Paolo Bonolis per 20 anni, Salvati è stato autore di ben 3 Festival di Sanremo, di programmi di successo quali Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan, Buona Domenica, Domenica In, Avanti un altro, fino all’ultimo reality Mediaset “La Talpa”, condotto da Diletta Leotta, attualmente in onda sia su Canale 5 che su Infinity, primo esempio di show con formula crossmediale. Ma Salvati ha anche esperienze musicali di livello, avendo partecipato fra le altre cose ad un album di Pino Daniele (Non calpestare i fiori nel deserto), ad uno di Andrea Bocelli ed essendo l’autore di un successo popolare senza tempo quale il brano “La notte vola”, sigla TV cantata da Lorella Cuccarini.

L’incontro con il Piceno Pop Chorus è stato un’occasione di reciproca conoscenza artistica, con Salvati che ha dispensato consigli sul come muoversi nel mondo dello spettacolo, della TV, dei social. Fra un aneddoto e un racconto, con grande disponibilità e senso dell’umorismo, l’Autore, accompagnato dalla fidanzata Chiara Stile, in onda quotidianamente a “Forum” su Canale 5, ha anche avuto modo di apprezzare il repertorio del coro ascolano diretto dalla maestra Giorgia Cordoni, complimentandosi per il livello artistico e il clima di grande simpatia.

