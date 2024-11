Il Soroptimist ha acceso tre siti simbolici ad Ascoli per celebrare la giornata internazionale contro la violenza di genere, nell’ambito della campagna Orange the World

ASCOLI PICENO – La città di si illumina di arancione per dire “No alla violenza sulle donne”. Dopo l’anteprima

di San Benedetto, nella giornata del 25 novembre, il Soroptimist ha acceso tre siti simbolici

ad Ascoli per celebrare la giornata internazionale contro la violenza di genere, nell’ambito

della campagna Orange the World. La presidente Romina Pica ha voluto quest’anno dare un

segnale forte di presenza e di impegno dell’associazione, da sempre in prima linea nel

contrasto alla violenza di genere, coinvolgendo le Istituzioni e le Forze dell’Ordine in un

progetto unitario che prevede diverse iniziative ed azioni congiunte sul territorio.

Nel corso

di cerimonie simboliche si accensione, alle quali ha partecipato la Presidente con una

rappresentanza del club, sono stati illuminati la sede della Questura in via Indipendenza, la

Caserma dei Carabinieri, sede del Comando Provinciale dell’Arma, la torre di Palazzo dei

Capitani e la Loggia dei Mercanti in Piazza del Popolo. “Ciascuno di questi tre siti – ha

spiegato la Presidente – rappresenta l’impegno e la presenza dei soggetti coinvolti nel

progetto di contrasto alla violenza”. Il Questore di Ascoli Piceno, Giuseppe Simonelli ha

presieduto la cerimonia di accensione della facciata della sede della Polizia di Stato alla

presenza dell’Assessore alle Pari Opportunità Annagrazia Di Nicola.

La cerimonia di

illuminazione presso la Caserma dei Carabinieri è avvenuta alla presenza del Comandante

Provinciale col. Domenico Barone e del Sindaco Marco Fioravanti, ed ha visto schierata

anche una rappresentanza femminile dell’Arma. Presso la caserma dei Carabinieri il

Soroptimist ha realizzato nel 2018 l’aula di ascolto protetto per le donne vittime di violenza

intitolata a Melania Rea nell’ambito del progetto “Una stanza tutta per sé”. Quest’anno

inoltre per la prima volta, ha partecipato all’iniziativa anche una delle realtà industriali più

importanti presenti nel nostro territorio, la Pfizer Italia, che ha illuminato la facciata dello

stabilimento ascolano di via del Commercio.

Il polo produttivo di Ascoli Piceno, attivo dal

1972, è un centro di eccellenza nel panorama farmaceutico internazionale e produce alcuni

dei principali farmaci Pfizer che vengono esportati in tutto il mondo. Con l’illuminazione

dello stabilimento Pfizer – ha dichiarato la Presidente Romina Pica – vogliamo dare un

significativo segnale di attenzione al tema del contrasto alla violenza, anche da parte del

mondo industriale e imprenditoriale. Per questo ringrazio la Direzione di Pfizer Italia nella

persona del direttore di Stabilimento Rossella Bruni che ci ha aperto le porte dell’azienda ed

ha risposto al nostro appello per dire No alla Violenza di Genere”.

Suggestiva infine la cerimonia di accensione, in Piazza del Popolo, della torre del Palazzo dei

Capitani e della Loggia dei Mercanti in un momento corale che ha visto tutti riuniti per

testimoniare l’importanza della sinergia tra Istituzioni, Forze dell’Ordine, mondo associativo

ed imprenditoriale nel porre in essere azioni condivise e strategie di contrasto alla violenza.

I monumenti rimarranno accesi fino al 10 dicembre, giornata internazionale dei diritti umani

in cui si concluderà la campagna Soroptimist Orange The World

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.