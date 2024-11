Avvocato, ha coltivato fin da giovane l’amore per il teatro con esperienze compiute in compagnie amatoriali fino a diventare direttore artistico della compagnia “Il Loggione” operante tra Marche ed Abruzzo

ASCOLI PICENO – Mercoledì 27 novembre alle 17,30: quarto appuntamento dei Venerdì Dialettali all’Auditorium Cellini del Polo Sant’Agostino di Ascoli dedicato al teatro con la visione di brani tratti dalla commedie in vernacolo scritte da Sabina Gaspari.

Sabina Gaspari, avvocato, ha coltivato fin da giovane l’amore per il teatro con esperienze compiute in compagnie amatoriali fino a diventare direttore artistico della compagnia “Il Loggione” operante tra Marche ed Abruzzo. Successivamente è divenuta lei stessa autrice di testi in vernacolo, cimentandosi anche nella regia. Alla prima commedia Quande Ascule era Ascule, Roma era pascule presentata nel 2004 è seguita Nu Sante in Paradise (2005) Lu Pégge è pe chi se ne va (2008) e poi ancora altre sei.

L’iniziativa annuale dedicata al dialetto avviata nel 2006 dalla Fondazione “Don Giuseppe Fabiani” Fabiani è ora organizzata in collaborazione con la Biblioteca Comunale “Gabrielli” e si svolge con un taglio diverso, volto a incoraggiare la lettura di testi in dialetto ascolano attraverso l’ascolto di brani in prosa, poesia, musica e commedie in video.

