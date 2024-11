ASCOLI PICENO – Proseguono anche nelle prossime settimane gli appuntamenti del progetto “Bussola Digitale” della Regione Marche.

I corsi di novembre si chiuderanno questo pomeriggio alle ore 15 alla sala dei Savi di Palazzo dei Capitani, con “Diventare bravi con i social media”, mentre dicembre si aprirà con “Sicurezza informatica – Conoscerla per proteggere i bambini”, in programma mercoledì 4 dicembre sempre alla sala dei Savi del Palazzo dei Capitani, dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Il corso è finalizzato alla sensibilizzazione di bambini e genitori sui temi del digitale per rendere la navigazione sicura e senza pericoli anche per i più piccoli. Iniziare a conoscere questi temi sin da piccoli aiuta gli adulti e guida i bambini nell’esplorazione sicura e consapevole del mondo digitale. Durante il corso saranno introdotti i temi della sicurezza digitale, gli strumenti del parental control per l’impostazione di blocchi o limiti di utilizzo e la gestione della cronologia.

Per conoscere l’elenco completo dei corsi, visitare la pagina https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24873.

Per prenotarsi è possibile recarsi al punto di facilitazione digitale (presso l’Urp del Comune, in piazza Arringo 7), oppure visitare il sito https://bussoladigitale.regione.marche.it/ o chiamare il numero 0736/298917. Il progetto “Bussola Digitale” è un percorso regionale di educazione ai servizi informatici e digitali interattivi, per diffondere la cultura digitale e rendere il cittadino in grado di fruire delle opportunità della digitalizzazione, attraverso corsi di formazione e appuntamenti per l’assistenza individuale con i facilitatori.

