CASTORANO – L’incontro si è svolto sabato 23 novembre, presso la biblioteca del Comune di Castorano.

L’iniziativa dell’incontro ha fatto seguito all’evento tenutosi lo scorso 7 novembre presso la Sala dei

Savi del Palazzo dei Capitani di Ascoli Piceno durante il quale è stato illustrato ai numerosi

cittadini, che hanno riempito la sala, l’attività dello Sportello SOS Liste d’Attesa.

Cittadini dei comuni della Vallata (Offida, Colli del Tronto, Castorano, Spinetoli, Castel di

Lama) unitamente a quelli dei comuni di Castignano e Folignano, hanno espresso la

volontà di mettere in rete, nel proprio territorio, l’esperienza di aiuto, di supporto e di

accompagnamento, che il Coordinamento Ascolano Diritto alla Salute ha messo a disposizione

attivando lo sportello SOS Liste d’Attesa, quando il cittadino segnala difficoltà (a volte

insormontabili) per prenotare un esame diagnostico o una visita specialistica.

Durante l’incontro è stato sottolineato come l’attività dello Sportello SOS Liste d’Attesa non abbia

lo scopo di sostituirsi al cittadino, ma quello piuttosto di “accompagnarlo”, “di non lasciarlo solo”

lungo il percorso della rivendicazione del diritto, sancito costituzionalmente, di vedere tutelato il

proprio stato di salute da parte del Servizio Sanitario pubblico attraverso le risposte che la AST

Ascoli Piceno è deputata, istituzionalmente, a fornire ai cittadini.

Gli elementi informativi e formativi presi in esame durante l’incontro hanno riguardato linee guida,

documenti e direttive del Ministero della Salute inerenti il funzionamento del Servizio Sanitario

Nazionale in merito ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) normative nazionali e regionali in

essere e recenti, in merito a quanto previsto per l’organizzazione ed il funzionamento del “sistema

liste d’attesa”.

L’incontro è stata anche una preziosa occasione per individuare, attraverso la narrazione di esperienze personali, le criticità maggiori che si presentano al cittadino quando “entra in contatto” con le strutture territoriali (AST) del Servizio Sanitario Nazionale e per analizzarne elementi basilari che, erroneamente, vengono spesso dati “per scontato”, come ad esempio come prenotare, quali informazioni chiedere, cosa richiedere in fase di prenotazione al Cup, cosa deve rilasciare il Cup al cittadino, come “leggere” il significato degli elementi che compongono una ricetta medica.

L’iniziativa dell’incontro informativo/formativo ha permesso non solo di condividere esperienza, percorsi e strumenti, ma ha anche reso evidente quanto i disagi causati dalle liste d’attesa siano sentiti dalla cittadinanza e quanto sia necessaria la partecipazione dei cittadini per aumentare la consapevolezza dell’importanza di rivendicare i diritti sanciti.

Su queste premesse i partecipanti hanno ribadito la volontà di allargare ai cittadini dei propri territori le attività dello sportello, inizialmente in stretta sinergia e collaborazione con il Coordinamento ascolano, nella consapevolezza della complessità e della delicatezza del progetto.

