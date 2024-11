CASTEL DI LAMA – Prenderà il via domenica primo dicembre il progetto “Percorsi autunnali di arte e cultura nel Borgo Storico Seghetti Panichi”. L’iniziativa si svolgerà a partire dalle ore 15 presso la struttura sita a Castel di Lama in Via San Pancrazio 1.

Il progetto è promosso da Circolo Acli Oscar Romero ASD Aps, sostenuto da Regione Marche e Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno ed è a partecipazione gratuita previa iscrizione per un massimo di 35 persone.

Il programma dell’iniziativa prevede alle 15 la visita al giardino del Borgo Storico Seghetti Panichi.

Si tratta di un parco storico di rara bellezza, impiantato tra il 1875 e il 1890 dal famoso botanico e architetto di giardini tedesco Ludwig Winter, oggi primo esempio di giardino bioenergetico in Europa.

Il Borgo Storico Seghetti Panichi che sorge su una collina adagiata in prossimità della Vallata del fiume Tronto, a pochi chilometri da Ascoli Piceno.

Si tratta di un complesso composto da edifici di epoche differenti: la Dimora Storica, antica fortezza medievale trasformata in palazzo di campagna nel 1700, la Residenza San Pancrazio e altri edifici sorti tra il ‘600 e l’800, costruiti a ridosso delle antiche mura del castello e l’oratorio, costruito nel 1608, che conserva preziosi affreschi attribuiti alla scuola di Biagio Miniera

Dopo la visita al giardino ci sarà il Recital “Oltre la siepe. Uno sguardo verso l’infinito” a cura dell’Associazione Teatro delle Foglie.

Il recital rappresenta la forza, la potenza e la bellezza ancora struggente e attuale dei versi immortali del grande poeta di Recanati, Giacomo Leopardi, rivoluzionario della poesia, che anticipa di un secolo il grande tumulto del Novecento e mette al centro della sua ricerca la propria interiorità, quella vera, profonda, insondabile. Non è il poeta del pessimismo, ma al contrario, uno scrittore vibrante di vita, assetato di desiderio di vivere, conoscere e imparare. E’ dunque compito di due attori, Eugenia Brega e Paolo Clementi, penetrare fra le righe del verso leopardiano per far emergere tutta questa bellezza e profondità, attraverso la parola e anche il canto. Un momento di lettura onirica emozionante per tuffarsi nello straordinario e misterioso mondo leopardiano. Un percorso di sensazioni, suoni, immagini ed emozioni sul sentiero della vita del più grande poeta e filosofo italiano. Muoiono i poeti ma non muore la poesia, perché la poesia è infinita, come la vita.

Per partecipare a “Percorsi autunnali di arte e cultura nel Borgo Storico Seghetti Panichi” occorre prenotare con un messaggio al numero 3939365509 entro il 27 novembre.

Nei giorni 8, 14 e 21 dicembre sono previsti altri 3 appuntamenti con l’iniziativa.

