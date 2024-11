ASCOLI PICENO – Avis e Iom insieme per e con la donna.

Da un’idea del maestro Marco Marini e del professor Emilio Iuliani, supportata dall’Avis Comunale di Ascoli Piceno e dallo Iom nasce “Difesa e sicurezza femminile: un viaggio verso la consapevolezza”, un corso di difesa personale rivolto alle donne di tutte le età.

Il corso – gratuito – prevede una serie di incontri presso la palestra Yuki Club di Ascoli in cui una donna, con le proprie forze e la propria tenacia impererà a difendersi. E’ previsto anche un incontro con una psicologa-psicoterapeuta, la Dottoressa Cristina Polini, che aiuterà le donne a riconoscere i segnali di una relazione “tossica” e a capire come spezzare questo legame.

“Il tema della violenza sulle donne è un tema a cui teniamo molto e vogliamo offrire il nostro contributo per realizzare un corso così importante per la tutela della donna. – racconta la presidente dell’Avis Maria Pia Mancini – Obiettivo del corso è rendere una donna realmente consapevole di potersi difendere e soprattutto che non deve sentirsi sola nell’affrontare questa battaglia. Siamo anche molto contenti di partecipare insieme ad un’altra associazione amica con cui spesso creiamo eventi per essere davvero “al servizio” del cittadino”.

“Lo IOM è sempre stato dalla parte delle donne, fin dagli inizi ha creato percorsi per consentire ad una donna colpita da malattia oncologica di riappropriarsi della propria vita – spiega la presidente dello IOM Ludovica Teodori – Abbiamo pensato di proporre anche la figura dello psicologo-psicoterapeuta perché la consapevolezza e la fiducia si acquisiscono partendo da se stessi. Ringrazio l’Avis per averci coinvolti in un’iniziativa su un tema a cui teniamo molto.”

…perché “il sangue va donato e non versato”.

