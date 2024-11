ASCOLI PICENO – Un appuntamento imperdibile quello del 4 dicembre al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno: Chiara Civello

si esibirà live in concerto con la sua band per celebrare i 10 anni di “Canzoni”, l’album che ha venduto migliaia

di copie e fatto registrare milioni di ascolti in tutto il mondo ed ha svelato il suo talento da interprete,

attestando sui palcoscenici internazionali la sua versatilità e profondità artistica.

Chiara Civello è una cantante, compositrice e polistrumentista romana, musicalmente sospesa tra il grande

jazz e il pop di qualità venato di saporite sfumature latine. Artista poliedrica, ha costruito il suo background

musicale attingendo a un mix internazionale di musica e linguaggi, definendo una cifra stilistica riconoscibile

in Italia e all’estero. Con sei album all’attivo e un passaggio al Festival di Sanremo, la sua musica sfugge a

classificazioni nette come pop o jazz, essendo al contempo globale e profondamente italiana.

Nella sua carriera, svolta tra Brasile, Italia e Stati Uniti, ha collaborato con artisti di spicco internazionale,

come Michael Bublé, Tony Bennett, James Taylor, Burt Bacharach, Juan Luis Guerra, Pino Daniele, Ana

Carolina, Gilberto Gil, Chico Buarque, Esperanza Spalding e Al Jarreau.

Il concerto è un omaggio al suo disco d’amore ‘Canzoni’ ed abbraccia la tradizione musicale italiana in tutte

le sue sfaccettature, capace di muoversi attraverso il Northern Soul, la Bossa Nova, il Blue Eyed Soul, il Jazz e

il Pop. Il disco, prodotto da Nicola Conte, registrato in analogico tra Bari, New York e Rio de Janeiro, e

arricchito dalla partecipazione di ospiti straordinari, tra cui Gilberto Gil, Chico Buarque, Ana Carolina ed

Esperanza Spalding, con gli arrangiamenti orchestrali curati dal leggendario Eumir Deodato.

‘Sono da sempre una grande fan di Chiara Civello e questo concerto è un sogno che si realizza – ci dice

soddisfatta Maria Serena Scaramucci, organizzatrice dell’evento attraverso la sua azienda Mya Events. ‘La mia

azienda si occupa di organizzazione di eventi di alto livello, sia privati che aperti al pubblico come in questo

caso.

Il meraviglioso Teatro Ventidio Basso è la cornice perfetta per un evento così raffinato. Nel nostro

trascorso abbiamo realizzato grandi eventi musicali, con artisti di fama internazionale come Dardust, Ornella

Vanoni, Loredana Bertè, Patty Pravo, Anna Oxa e molti altri e confidiamo di proseguire questa lunga serie di

appuntamenti con la musica di qualità, che regala emozioni forti ed unisce il pubblico di ogni dove e di ogni

età’.

