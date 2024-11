La Sindaca Sara Moreschini e l’Amministrazione Comunale esprimono ad Antonella D’angelo un sincero ringraziamento per il lavoro svolto per oltre 18 anni

APPIGNANO DEL TRONTO – Dal primo dicembre 2024, la responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Appignano del Tronto Antonella D’Angelo prenderà servizio presso il Comune di San Benedetto del Tronto, visto che si è classificata prima ad un avviso di Mobilità dell’ente.

La Sindaca Sara Moreschini e l’Amministrazione Comunale di Appignano del Tronto, esprimono ad Antonella D’angelo un sincero ringraziamento per il lavoro svolto per oltre 18 anni.

Una dipendente seria, studiosa, brillante, molto curiosa, e disponibile; doti che l’hanno portata a crescere professionalmente prima come responsabile del nostro ufficio tecnico, fino a diventare parte della Centrale unica di Committenza dell’Unione dei Comuni vallata del Tronto, a collaborare con il sole 24, e a lavorare ad un progetto horizion2020 della Commissione Europea e stare al passo con enti quali Università europee, Unesco e molti altri.

L’ing. D’Angelo ha contribuito alla crescita del nostro paese per ciò che riguarda opere pubbliche, pianificazione urbanistica; e ha gestito da responsabile dell’ufficio tecnico periodi difficili per la nostra comunità come l’emergenza terremoto, diverse calamità naturali, la pandemia e la ricostruzione in atto, tutto sempre con uno sguardo propositivo e costruttivo e senza mai risparmiarsi.

Siamo molto dispiaciuti di perdere una così grande professionista, nel nostro ente, ma siamo felici per lei che andrà a ricoprire un altro ruolo che certamente le darà stimoli diversi e nuove soddisfazioni, e ulteriori possibilità di crescita; e siamo inoltre molto orgogliosi di aver in qualche modo contribuito in questi anni alla sua crescita professionale.

Grazie Ingegnere per non esserti mai tirata indietro di fronte ad una sfida, grazie per aver lavorato e studiato giorno e notte per l’ente che rappresentiamo, grazie per tutti i progetti, tutti i finanziamenti, portati a termine e avviati, grazie per tutte le collaborazioni e per il clima che hai saputo creare da Capo dell’ufficio tecnico.

Con profonda stima e anche affetto, ti auguriamo buon lavoro e un futuro pieno di nuove soddisfazioni.

