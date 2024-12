Sassari ore 15 stadio Vanni Sanna – 17esima giornata Serie C girone B Torres-Ascoli

Per l’Ascoli è la seconda vittoria consecutiva e quarta totale in campionato, il Picchio sale a quota 18 punti. Per la Torres terza sconfitta consecutiva in campionato

osservato 1’ di silenzio in memoria dell’ex calciatore della Torres Valeri, scomparso qualche giorno fa.

FORMAZIONI UFFICIALI

TORRES (3-4-2-1): Zaccagno; Dametto, Antonelli, Fabriani (76’ Zambataro); Zecca, Giorico, Mastinu, Guiebre; Scotto (65’ Varela), Fischnaller; Diakitè (65’ Nanni). A disp.: Petriccione, Petricciuolo, Mercadante, Brentan, Coccolo, Liviero, Masala, Idda, Casini, Fois. All. Greco

ASCOLI (4-3-1-2): Livieri; Alagna, Gagliolo, Tavcar (23’ Menna), Cozzoli; Varone, Bando; Silipo (61’ Adjapong), Tremolada (79’ Campagna), Marsura (61’ D’Uffizi); Corazza (79’ Caccavo). A disp. Abati, Raffaelli, Bertini, Piermarini, Quaranta, Maiga Silvestri, Gagliardi, Achik. All. Di Carlo

ARBITRO: Di Francesco di Ostia Lido

RETI: 24’ e 59’ Silipo (A), 70’ Varela (T)

NOTE: al 4’ Diakitè (T) fallisce un calcio di rigore; al 65’ Corazza (A) fallisce un calcio di rigore. Ammoniti: Giorico (T), Corazza (A), Tremolada (A). Espulso all’82’ Mastinu (T). Spettatori 3.184, di cui 67 ospiti. Rec. 2’ pt

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

95′ Termina il match, seconda vittoria consecutiva e quarta vittoria in campionato dell’Ascoli che sale a quota 18 punti

91′ Ammonito Caccavo per aver sbracciato su Antonelli

90′ assegnati cinque minuti di recupero

89′ Ammonito Dametto per proteste

83′ Espulso Mastinu per un intervento scomposto a centrocampo su D’Uffizi. Torres in dieci

79′ doppio cambio Ascoli: entrano Caccavo e Campagna, fuori Corazza e Tremolada

76′ cambio nella Torres entra Zambataro per Fabriani

71′ bella giocata individuale di Bando che poi cerca il tiro dalla distanza, palla di poco sopra la traversa

68′ GOL TORRES ammonito Corazza, punizione sulla trequarti per la Torres, pallone crossato in area da Mastinu e gol di Varela

66′ Doppio cambio Torres: dentro Varela e Nanni, fuori Scotto e Diakite

64′ DAL DISCHETTO CORAZZA CHE TIRA CENTRALE PARA ZACCAGNO CHE PARA ANCHE SULLE DUE RESPINTA

63′ fallo su Alagna in area e rigore per il Picchio.

62′ Doppio cambio Ascoli: escono Marsura e Silipo, dentro D’Uffiz e Adjapong

59′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ASCOLI con Silipo, assist perfetto di Bando, stop e rasoterra preciso che si infila alle spalle di Zaccagno

56′ OCCASIONE ASCOLI Grande giocata di Tremolada che serve Corazza, il Joker supera Zaccagno, ma poi calcia sull’esterno della rete

50′ OCCASIONE ASCOLI Ascoli pericoloso Corazza serve Silipo, tiro in area e parata di Zaccagno e poi sulla respinta calcia sul palo, prosegue l’azione e Varone stoppa e calcia , tiro altissimo fuori dalla porta da buona posizione

45′ inizia la ripresa

PRIMO TEMPO

47′ finisce il primo tempo dopo due minuti di recupero

38′ problemi alla caviglia per Varone

33′ PERICOLOSA LA TORRESA, Fischnaller serve Diakitè a centro area, tap in deviato in corner

24′ GOOOOOOOOOOOOOOL SILIPO. Gran tiro a giro da dentro area che si infila sul palo in basso alla destra di Zaccagno

23′ ESCE MENNA, ENTRA TAVCAR dopo troppi errori

22′ Varone recupera palla al limite della propria area, ma colpisce di mano. Punizione a giro di Mastinu che sfiora il palo

18′ Brivido per l’Ascoli, gran rasoterra di Scotto da fuori area palla che termina a lato, ma non di molto

12′ PERICOLOSA LA TORRES con Guiebre sulla destra, cross per Giorico, colpo di testa pericoloso che Livieri respinge sulla linea di porta

7′ Bello scambio che porta al tiro Silipo, palla in corner

5′ CALCIO DI RIGORE, PALO colpito da Diakite poi Zecca fallisce il tap-in

3′ RIGORE PER LA TORRES Clamoroso colpo di mano del difensore bianconero

0- Inizia la partita

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.