ASCOLI PICENO – Sport provinciale in grande festa. La Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno ha aperto le porte della Sala della Vittoria alle stelle dello sport della Provincia in occasione dell’annuale Festa dello Sport organizzata dal CONI Regionale e Provinciale, con il patrocinio di Regione Marche, Provincia e Comune di Ascoli. Sono stati tantissimi gli appassionati presenti tra sportivi, genitori, semplici appassionati, che hanno visto sfilare i più titolati tecnici, atleti e dirigenti della zona, a cui sono state conferite le onorificenze sportive per antonomasia.

Sono anni d’oro per lo sport a livello nazionale e il movimento sportivo attorno alla città di Ascoli ha confermato anche quest’anno le sue grandi qualità con risultati che toccano l’impegno degli atleti ma anche società, dirigenti, tecnici, arbitri, giornalisti sportivi e organizzatori di eventi. Sono stati consegnati 40 riconoscimenti tra Stelle, Medaglie al merito sportivo e Diplomi oltre al premio “Terzo Censi” Atleta Esemplare del CONI Marche che se lo è aggiudicato Mattia De Angelis nella disciplina dell’Atletica Leggera.

Da segnalare la Stella d’Argento al Merito Sportivo consegnata a Carlo Sembroni (lotta);

8 Stelle di Bronzo al Merito Sportivo sono state assegnate a: Raffaele Avigliano (triathlon), Mariano Carboni (pallavolo), Emilio Civita (calcio), Elio Costantini (Uisp), Claudio Felicetti (tennis), Maria Vallorani (figest), A.S.D. Master Karate Offida Fitness Club (karate), A.S.D. Flipper Triathlon (triathlon);

2 Palme d’Oro al Merito Tecnico ad Armando De Vincentis (atletica leggera) e Simone Vagnozzi (tennis);

2 Palme d’Argento al Merito Tecnico ad Alessandro Bernardi (atletica leggera), Graziano Ciotti (fijlkam);

3 Palme di Bronzo al Merito Tecnico a Romolo Emiliani (vela), Mauro Mantovani (pallavolo), Riccardo Rondina (tennis);

6 Medaglie di Bronzo al Valore Atletico a: Matteo Angrilli (bocce – Campione Italiano Raffa a Coppie), Asia Damen (GINNASTICA – Campionessa Italiana Ginnastica Aerobica – Gruppo), Stefano Di Cola (NUOTO – 3° Classificato nel Campionato Europeo 4 x 200 Stile Libero Mixed), Martina Foresi (GINNASTICA – Campionessa Italiana Ginnastica Aerobica – Gruppo), Matteo Levantesi (GINNASTICA – 4° Classificato nel Campionato Mondiale Ginnastica Artistica – Concorso generale a squadre), Ivo Perseo Mucchetti (sport rotellistici – 3° Classificato nel Campionato Europeo Hockey In Line);

2 Diplomi al Merito per Giudici e Arbitri a Stefania Morelli (sci), Emidio Poli (bocce);

16 Diplomi al Merito Sportivo a: Pietro Colonnella (atletica leggera), Simone Comini (atletica leggera), Valerio De Angelis (atletica leggera), Ginevra Di Filippo (pattinaggio velocità), Miriam D’Olimpo (pattinaggio velocità), Beatrice Errera (pattinaggio velocità), Antonio Filippini (motonautica), Laura Giannelli (atletica leggera), Aurora Giardinieri (atletica leggera), Andrea Kabali (lotta libera), Carlotta Laganà (pattinaggio velocità), Claudio Marinucci (pallavolo), Alessandro Pieroni (automobilismo), Piero Satulli (automobilismo), Simona Spinozzi (pattinaggio velocità), A.S.D. Lega Navale Italiana San Benedetto del Tronto (canoa – canottaggio – vela).

Alla presenza delle Autorità civili e militari, a dare il benvenuto alla platea è stato il Delegato del CONI Ascoli Piceno, Cristina Celani che ha salutato così gli astanti: “Con dei nomi come Simone Vagnozzi, nuovo allenatore di Jannik Sinner, e Mattia De Angelis in lizza per gli Europei, Il movimento sportivo ascolano è in forte crescita. Siamo davvero orgogliosi di consegnare queste onorificenze perché così vengono celebrati il talento, l’impegno e le qualità di ogni atleta, tecnico, arbitro o dirigente che hanno riversato se stessi in ogni disciplina. Questa è una occasione per celebrare quindi lo sport e la dedizione di tutti. Per noi una grande festa. Un ringraziamento a tutti coloro, perciò, che riescono a dare un’immagine non solo territoriale, ma anche nazionale e internazionale, allo sport ascolano”.

Alle parole di Celani seguono quelle del Presidente del CONI Marche, Fabio Luna, che si è soffermato sul peso che il movimento sportivo locale, da lui stesso guidato, ha per tutto lo sport italiano: “Il 2024 è stato un anno importante per le Marche e per lo sport italiano in generale. In questa occasione vogliamo omaggiare gli sportivi e i dirigenti e in particolare tutto lo sport di questa provincia. Siamo arrivati sul tetto del mondo e le Marche hanno contribuito in maniera significativa al raggiungimento di questo risultato. I successi del 2024 ci fanno ben sperare per il 2025. Ringrazio tutti per aver contribuito a questi risultati per i quali oggi più che mai possiamo, con orgoglio, festeggiare”.

