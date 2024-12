Per prenotarsi è possibile recarsi al punto di facilitazione digitale (presso l’Urp del Comune, in piazza Arringo 7), visitare il sito https://bussoladigitale.regione.marche.it o chiamare il numero 0736/298917

ASCOLI PICENO – Ultimi tre appuntamenti del progetto “Bussola Digitale” della Regione Marche, alla sala dei Savi del Palazzo dei Capitani (dalle ore 15 alle ore 18). Mercoledì 11 dicembre si parlerà di come “Trovare nuove opportunità di lavoro online”, con l’obiettivo di acquisire le competenze necessarie a utilizzare gli strumenti digitali per la ricerca e la richiesta di lavoro online. Mercoledì 18 dicembre il corso sarà incentrato sul “Rinnovo patenti: il Portale dell’automobilista e pagamenti con Pago PA”: sarà illustrato il Portale dell’automobilista, che consente di usufruire dei servizi online della Motorizzazione civile e di scaricare diversi avvisi di pagamento tra cui quelli per il rinnovo della patente. L’ultimo appuntamento è in programma mercoledì 8 gennaio, dal titolo “Strumenti digitali della Regione Marche e dei Comuni. Quali sono e come usarli”: il corso è finalizzato a diffondere e approfondire l’utilizzo degli strumenti e dei servizi digitali offerti della Regione Marche e del Comune di appartenenza. Saranno illustrati i servizi di maggiore utilità mostrando vantaggi e modalità di utilizzo degli stessi.

L’elenco completo dei corsi, con il dettaglio dei temi trattati, è disponibile alla pagina https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24873.

Per prenotarsi è possibile recarsi al punto di facilitazione digitale (presso l’Urp del Comune, in piazza Arringo 7), visitare il sito https://bussoladigitale.regione.marche.it o chiamare il numero 0736/298917. Il progetto “Bussola Digitale” è un percorso regionale di educazione ai servizi informatici e digitali interattivi, per diffondere la cultura digitale e rendere il cittadino in grado di fruire delle opportunità della digitalizzazione, attraverso corsi di formazione e appuntamenti per l’assistenza individuale con i facilitatori.

