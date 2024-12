è il format originale e fuori dagli schemi organizzato dalla

, in collaborazione con l’

, che valorizza e promuove le peculiarità delle Doc e Docg del

e

connessa ai piatti d’autore della cucina italiana. A partire da questa edizione, l’obiettivo è quello di aggiungere ai temi tradizionali anche un focus su una tematica diversa. Per

l’obiettivo è far emergere il tema dell’inclusività delle donne nel mondo della gastronomia e dell’agricoltura marchigiana. Il tema sarà sviluppato con l’intervento e le testimonianze di alcune delegate del

e vedrà la partecipazione di un parterre composta solo da donne.

Alla conferenza stampa hanno preso parte anche il Vice Presidente dell’Azienda Speciale LINFA, Gianfranco Santi che ha sottolineato l’attenzione dell’Azienda, braccio operativo di Camera Marche per l’agroalimentare, a tutte le produzioni del mosaico di territori che compongono il territorio regionale. E’ inoltre intervenuto il Sindaco di Roccafluvione Emiliano Sciamanna, che ha parlato della specialità del Tartufo Nero cui il suo Comune dedicherà nei giorni del 24/25/26 gennaio 2025 una inizitiva ad hoc di cui verrano svelati i dettagli in seguito. Collegata da remoto la chef italo-congolese Victoire Gouloubi che ha parlato della sua ricetta a base di cicerchie di Serra de’Conti, tartfufo nero di Roccafluvione e Pecorino marchigiano.

ASCOLI PICENO –

Autoctoni Gourmet Winter Edition 2024 andrà in scena venerdì 6 dicembre presso il Ristorante Tetsu di Ascoli Piceno. Si riaccenderanno quindi i fornelli della talent competition che vedrà assegnare il titolo del miglior food & wine pairing con i prodotti della gastronomia marchigiana e il Rosso Piceno DOC. Per la seconda volta consecutiva inoltre, il format andrà in diretta sul Canale Tv Centro Marche (canale 10 DTT) dalle ore 11 alle 12.15 con la conduzione di Francesca Romana Barberini, giornalista e gastronoma.

“ Questo di Autoctoni Gourmet rappresenta un esempio riuscito di promozione dell’agroalimentare realizzata in modo nuovo, accattivante, d’impatto e capace di coinvolgere un target più amplio: la formula del talent e dello show in diretta ci permette di intercettare un pubblico più giovane e proveniente da tutta la regione. L’enogastronomia è motore fondamentale per il turismo: il vino del Piceno abbinato ai piatti della cucina italiana e presentato nella cornice suggestiva di Ascoli in momento dell’anno in cui la città è particolarmente fotogenica rappresenta un’occasione di visibilità preziosa” dichiara il Presidente dell’Azienda Speciale LINFA Simone Mariani

Ricorda il Presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini “Le esportazioni dell’agroalimentare per Ascoli Piceno, secondo l’ultima rilevazione, ammontano a 118,7 milioni di euro registrando una crescita anno su anno del 15,5% a riprova della centralità di un comparto che nelle Marche tiene duro e si evolve. Non a caso Camera Marche ha dedicato ad esso l’azione di un’Azienda Speciale con sede proprio ad Ascoli.

Quest’anno l’edizione invernale di Autoctoni Gourmet è declinata al femminile e si svolge all’indomani della cerimonia annuale di Camera Marche col nostro Comitato Imprenditoria Femminile guidato da Federica Capriotti che premia le imprese guidate da donne. Si tratta in molti casi di esempi virtuosi di innovazione e capacità di integrare settori diversi in una promozione e crescita a 360° del territorio secondo lo stesso approccio che il nostro ha perseguito e intende rafforzare nel nuovo mandato: con collaborazione (innanzitutto istituzionale) e intersezione tra saperi e produzioni con l’obbiettivo di uno sviluppo comune e armonico”

Nei giorni di Autoctoni ad Ascoli il Comitato Imprenditoria Femminile delle Marche sarà rappresentato da ben tre delle sue Componenti, l’imprenditrice Doriana Marini che sarà presente nella giuria del talent, Daniela Zepponi consigliera e Blogger , Filomena Di Gennaro fondatrice di SEISENSI Chocolate Passion.

“Ritengo che l’evento Autoctoni Gourmet, anche quest’anno realizzato in sinergia con la Camera di Commercio delle Marche, attraverso la sua agenzia speciale Linfa, sia un grande segnale per il territorio sottolinea il Presidente del Consorzio di Tutela Vini Piceni Simone Capecci e dimostra come le istituzioni che lo rappresentano, nell’interesse dello stesso, debbano camminare di pari passo senza rivalità o protagonismi. In particolare questo appuntamento, adatto ad un pubblico di ogni età in questa forma innovativa, che rappresenta un unicum nel panorama nazionale e che usufruirà anche di una diretta streaming, permetterà, attraverso la partecipazione di personalità di rilievo, di presentare le peculiarità del Rosso Piceno DOP , la denominazione di origine protetta a bacca rossa più diffusa delle Marche, della sua tipologia più rappresentativa quale il “Superiore” e del suo blend di uve Montepulciano e Sangiovese. Sarà nostra cura evidenziare l’impronta del primo anche a supporto della nostra battaglia di principio che vuole l’indicazione dell’uva Montepulciano in etichetta, ora vietata dalla norma, a tutela dell’informazione corretta e trasparente per la nostra antica e prestigiosa denominazione”.

Dopo Arcangelo Tinari (Ristorante Villa Maiella), Cristina Bowerman (Glass Hostaria), Ciro Scamardella (Ristorante Pipero) e Luca Marchini (Ristorante L’Erba del Re, Modena – Una Stella Michelin) i sei concorrenti si sfideranno a riprodurre un signature dish della chef italo-congolese Victoire Gouloubi con ingredienti del territorio come le Cicerchie di Serra De’ Conti, il Tartufo Nero di Roccafluvione, l’olio Evo e il Pecorino Marchigiano. I creator saranno coadiuvati da una brigata di allieve dell’Accademia Chefs di San Benedetto del Tronto.

I content creator che si cimenteranno nella gara sono:

Ada Parisi su instagram come Siciliani Creativi in Cucina https://www.instagram.com/sicilianicreativi/

Sara Piovano su Instagram come Sara Piovano: https://www.instagram.com/sarapiovano__/

Francesca Pace su Instagram come Francesca Pace Fraforinsta: https://www.instagram.com/francesca_pace_fraforinsta_/

Giorgia Iannelli su Instagram come JustGiò: https://www.instagram.com/justgio_video/

Gabriella Gasparini su Instagram come Gabriella Gasaparini: https://www.instagram.com/gabriella.gasparini_/

Serena Bringheli su Instagram come CucinaSerena : https://www.instagram.com/cucinaserena/

Insieme a Victoire Gouloubi, Manuela Soressi (Giornalista Gastronoma), Francesca Pantaloni e una delegata del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio delle Marche accompagneranno i partecipanti in questa gara che decreterà la migliore interpretazione in grado di esaltare le caratteristiche delle produzioni marchigiane.

L’evento sarà preceduto da due momenti di approfondimento una masterclass di approfondimento dedicata al Rosso Piceno DOC, a cura del Consorzio Vini Piceni e da un focus sulla New Wave Agricola marchigiana, in cui i creator hanno avuto l’occasione di scoprire le peculiarità distintive delle produzioni della regione attraverso il racconto e le storia di vita e di impresa di sei donne marchigiane.