ASCOLI PICENO – L’Ascoli di mister Di Carlo affronterà domani sera nell’anticipo della 18esima giornata il Sestri Levante. La gara in programma Venerdì 6 Dicembre alle ore 20:30 allo stadio “Del Duca” per la diciottesima giornata del girone B del campionato di Serie C.

Liguri caricati dal presidente Stefano Risaliti, per niente soddisfatto del pareggio in rimonta contro il Perugia, vuole la vittoria al Del Duca. Rossoblù che non vincono dal 29 settembre, poi sei pareggi e quattro sconfitte. Mister Scotto dovrà fare a meno del difensore Massimiliano Pane e dell’attaccante Juan Brunet, torna a disposizione il terzino Cristiano Furno.

Gli ex

Tra le fila dei rossoblù, hanno vestito in carriera la maglia dell’Ascoli. Il talentuoso attaccante attaccante Luca Clemenza, ad Ascoli nella stagione 2017/2018 a referto 30 partite e 2 gol, per lui attualmente 16 presenze e due reti in questo campionato con i liguri. In difesa si rivede il classe ’88 Nahuel Valentini, altra conoscenza bianconera, sotto le cento torri ha collezionato in cadetteria, dal 2018 al 2020 , 39 presenze tra Serie B e Coppa Italia e un gol.

