ASCOLI PICENO – L’Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno e Ciip informano che è attiva la nuova casetta dell’acqua nel quartiere di Porta Romana. Questa permetterà ai residenti, e a quanti vorranno fruire del servizio, di avere a disposizione acqua naturale e frizzante a basso costo. La nuova installazione, in prossimità dell’ingresso del Parco “Ugo Tasselli” (in via Tommaseo), rappresenta anche un incentivo a ridurre l’utilizzo della plastica.

“Continua il nostro impegno volto a soddisfare le esigenze della cittadinanza e a tutelare l’ambiente” ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti. “Con la casetta dell’acqua di Porta Romana, oltre a fornire tale servizio in un altro quartiere cittadino, diamo una spinta verso l’uso consapevole della risorsa idrica, abbattendo il consumo di plastica”. Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente di Ciip, Maddalena Ciancaleoni: “Celebriamo non solo l’inaugurazione di un’altra casetta dell’acqua, ma confermiamo l’impegno che l’azienda ha verso la riduzione dell’utilizzo della plastica. Ogni volta che scegliamo di utilizzare questa casetta, riduciamo il consumo di plastica monouso e contribuiamo alla salvaguardia del nostro pianeta. È un piccolo gesto che, se adottato da tutti, può fare una grande differenza”.

