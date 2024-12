Ma non è tutto: il weekend sarà impreziosito dall’accensione del grande albero di Natale, che trasformerà Piazza Leopardi in uno scenario da fiaba

SPINETOLI – Quest’anno la magia del Natale a Spinetoli raddoppia. La tradizionale Antica Fiera “D’ la Cuntr’zzió”, appuntamento imperdibile dedicato all’Immacolata Concezione, si svolgerà per ben due giorni: oltre alla consueta giornata dell’8 dicembre, i festeggiamenti inizieranno già da sabato 7 dicembre.

Piazza Leopardi sarà vestita a festa per accogliere visitatori e famiglie in un’atmosfera unica, ricca di luci, sapori e tradizioni.

Dalle ore 15:30 del 7 dicembre partirà l’animazione per bambini, mentre in serata, dalle ore ore 18 ci sarà l’apertura degli stand gastronomici, dove sarà possibile gustare hamburger, hot dog e croccanti patatine fritte. E per concludere la giornata con un sorriso, alle 21 tutti pronti a divertirsi con lo spettacolo comico di Peto’ Show.

Domenica 8 dicembre, invece, sarà una giornata piena di sapori e musica. Gli stand con prodotti tipici visitabili dal mattino e aprirà la Casetta di Babbo Natale. Dalle 11:30, nell’ampio tendone riscaldato, si terrà la 2° edizione della Sagra della Polenta. Nel pomeriggio, alle 15:30, sarà il momento del grande intrattenimento musicale con la band I Pupazzi, che porteranno allegria e divertimento per grandi e piccini.

Ma non è tutto: il weekend sarà impreziosito dall’accensione del grande albero di Natale, che trasformerà Piazza Leopardi in uno scenario da fiaba, ideale per vivere appieno l’atmosfera natalizia.

Si ricorda che sempre l’8 dicembre, nella Chiesa Maria SS. Assunta, alle ore 16:30, sarà presentato il libro “Il ragazzo de li carrar”.

“L’Antica Fiera di Spinetoli è l’occasione perfetta per celebrare le tradizioni – conclude il Sindaco Alessandro Luciani – per stare insieme e lasciarsi trasportare dalla magia del Natale. Vi aspettiamo il 7 e 8 dicembre per un evento unico e rinnovato che saprà regalare emozioni, risate e tanti ricordi felici a grandi e piccini”.

