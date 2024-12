ASCOLI PICENO – Alle porte un match molto difficile.

Nel pomeriggio di domenica 8 dicembre l’Atletico Ascoli affronta il Teramo in trasferta, partita valevole per il girone F di serie D.

Una gara che vedrà i bianconeri impegnati contro una delle compagini più forti del campionato.

Ecco le dichiarazioni di mister Simone Seccardini riportate dal portale del Club ascolano: “Come per ogni gara affrontiamo in settimana quello che è andato bene e quello che è andato male. L’analisi, ovviamente, è stata fatta anche per il post Vigor Senigallia. Siamo consapevoli del grande valore che ha il Teramo. Sarà importante avere pazienza e dimostrare grande attenzione in partita. Non dobbiamo snaturarci. Calciomercato? Siamo al momento soddisfatti della nostra rosa ma la società è sempre vigile e saprà intervenire se lo riterrà opportuno”.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.