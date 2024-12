ASCOLI PICENO – Orgoglio e razionalità.

Atletico Ascoli pareggia in trasferta contro il Teramo nel pomeriggio di domenica 8 dicembre, match valevole per il girone F di serie D.

Ecco le dichiarazioni di mister Simone Seccardini, riportate dal portale del Club ascolano: “Il Teramo è una squadra galvanizzata dalla promozione dello scorso anno e ha in rosa, in tutti i reparti, giocatori di livello. Bravi noi e anche loro ad aver fatto una partita vera. Ci prendiamo un punto che muove la classifica e rafforza le nostre certezze. Dove possiamo arrivare? Noi pensiamo a salvarci il prima possibile e poi non ci daremo limiti domenicali, penseremo partita per partita e vedremo a maggio dove saremo. Di certo non puntiamo a vincere il campionato ma vogliamo metterci in mostra match dopo match e portare a casa i tre punti in palio”.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.