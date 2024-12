ASCOLI PICENO – Si è svolta il 7 dicembre, presso il Teatro Pagani di Monterubbiano, la 7ma edizione del “Miglior Cavaliere d’Italia”, il solo riconoscimento in ambito nazionale per premiare i migliori “protagonisti” di tutte le più importanti rievocazioni storiche cavalleresche della penisola. Ideato e promosso dall’aretino Roberto Parnetti, quest’anno il Premio è stato ospitato a Monterubbiano, la Città dell’”Armata di Pentecoste – Sciò la Pica”, manifestazione storica cavalleresca che vede anche la disputa della Giostra all’Anello nel mese di maggio.

La cerimonia è stata l’evento di chiusura della stagione 2024 delle Giostre e Quintane e sono stati premiati i vincitori delle sei categorie del “Miglior cavaliere”, “Miglior Amazzone”, “Miglior Giovane Under 18”, “Scuderia più vittoriosa”, “Proprietario dei cavalli più vittoriosi” e “Binomio più vittorioso”.

I premiati 2024 sono stati: “Miglior Cavaliere” – 1° categoria: Primo classificato Luca Innocenzi di Foligno (PG), poi Lorenzo Desimone di Bibiano (RE) e Marco Diafaldi (RA). Per “Miglior Cavaliere” – 2° categoria (Giostre e Quintane con Pugnalino): Massimiliano Lutero di Sezze (LT). Per “Miglior Giovane Under 18”: al Giulio Vedovini di Arezzo in exaequo con Francesco Matticari di Narni (TR), poi Rocco Fratini di Servigliano (FM) in exaequo con Sara Jane Pianelli di Spoleto (PG) e come terzo della categoria Jacopo Matticari di Narni (TR). Come “Miglior Amazzone”: prima classificata Ilaria Signorini di Pistoia, poi Camilla Mugnaini di Siena e terza Chiara Bartoletti di Pistoia. Per “Binomio più vittorioso” e “Proprietario dei cavalli più vittoriosi”: Lorenzo Desimone di Bibiano (RE) con Stallone. Infine, per la “Scuderia più vittoriosa”: Scuderia Orazi/Innocenti di Manfredo Orazi di Cagliole (MC) e Roberto Innocenzi di Foligno (PG).

Per quanto riguarda i premi, una delle novità di questa edizione 2024 è stata la “Pergamena d’Autore”, ovvero il premio assegnato ai cavalieri ed amazzoni risultati vincitori, premio che è stato realizzato dagli studenti del Liceo Artistico Preziotti – Licini di Fermo e Porto San Giorgio, coordinati dalle Prof.sse Lucia Postacchini e Natalia Mignini.

Tra le presenze istituzionali al Galà del 7 dicembre: la sindaca di Monterubbiano Meri Marziali, la Vice sindaca Beatrice Mancini, l’Assessore Marco Pazzi, il Consigliere delegato Armata Giampiero Polini, il Presidente della Proloco monterubbianese Luigi Cardigni, il Presidente casa di riposo don Marzetti, Maria Pia Abbruzzetti, oltre all’ideatore e promotore della manifestazione, Roberto Parnetti.

Momento particolarmente toccante della Cerimonia è stato il ricordo del giornalista Andrea Ferretti di Ascoli Piceno, scomparso ad aprile e grande appassionato di Giostre. In sala erano presenti il figlio Valerio e la moglie Anna Rita. Dal prossimo anno ci sarà un premio in memoria di Ferretti al cavaliere che si distinguerà nel corso della stagione.

Infine il passaggio di testimone alla città di Monselice (Pd) che ospiterà l’edizione 2025 del Galà, e in cui si corre la Giostra della Rocca. Presente a Monterubbiano una delegazione da Monselice: la presidente Paola Signoretto e il consiglio delegato alla Giostra Luca Piccolo.

“Siamo stati felicissimi di ospitare a Monterubbiano il Galà dei Cavalieri per la premiazione del ‘Miglior Cavaliere d’Italia 2024’. Rievocazioni come la nostra Armata di Pentecoste – Sció la pica, che nel 2025 festeggerà 60 anni, rappresentano uno snodo importante tra passato e presente, un appuntamento con le nostre radici che sfida il tempo e riesce sempre ad appassionarci e coinvolgere tutto il nostro paese e il territorio circostante. Ringrazio ancora Roberto Parnetti e l’ente organizzatore per questa opportunità, tutta l’Armata di Pentecoste e coloro – tantissimi – che si sono adoperati per la riuscita dell’iniziativa” ricorda la Sindaca di Monterubbiano, Meri Marziali.

