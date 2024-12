CASTORANO – Tutto è pronto, a Castorano, per la Premiazione della XX^ Edizione di “Scrivere per la Musica” – Premio Nazionale di Poesia, in programma presso il Teatro Parrocchiale sabato prossimo 14 dicembre alle ore 17,30.

Edizione presentata stamane, 9 dicembre, in conferenza stampa dall’Amministrazione Comunale, presente tra gli altri la sindaca Rossana Cicconi insieme alla consigliera con Delega alla Cultura Sara Ciotti e al consigliere comunale Andrea Carlini. Conferenza che ha visto la presenza anche del Direttore artistico del festival, Luca Sestili, insieme a Rossana Diletti insegnante e fiduciaria della Scuola Primaria di Castorano e la prof.ssa Maria Teresa Vagnoni, vice-preside dell’Isc Falcone-Borsellino, queste ultime in rappresentanza dell’istituzione scolastica in quanto quest’anno il festival “Scrivere per la Musica” ha allargato i propri confini interessando i bambini della Primaria castoranese.

“Scrivere per la Musica compie vent’anni – le parole introduttive di Rossana Cicconi -, con il nostro festival di poesia che è diventato oramai un must culturale che identifica il paese di Castorano. Da parte nostra sentiamo il dovere di ringraziare chi, all’epoca, diede vita con lungimirante visione culturale ad un Premio di Poesia unico nel suo genere, dove parole e musica si fondono per dare vita ad un connubio veramente emozionante e di alto spessore culturale”.

L’unicità di cui parla la sindaca è riferita al fatto che la prima poesia classificata viene musicata e diventa una canzone.

“Sono particolarmente felice che quest’anno il Premio Poesia sia tornato a coinvolgere le scuole – le ha fatto seguito la giovane consigliere Delegata alla Cultura, Sara Ciotti -, un aspetto che considero fondamentale. La musica e la poesia sono linguaggi universali capaci di trasmettere messaggi profondi e di educare in modo straordinario. Mi auguro che questo progetto possa trasmettere ai giovani una rinnovata sensibilità verso la musica, la poesia e il valore dei testi, aprendoli anche a un modo più profondo e consapevole di vivere. In un mondo che sembra aver smarrito valori fondamentali come la gentilezza e la sensibilità, è nostro dovere coltivarli ed inculcarli sin da piccoli nei bambini, perché sono risorse preziose e irrinunciabili”.

La cerimonia di premiazione di Scrivere per la Musica 2024 vedrà la partecipazione del maestro Sergio Morganti – tra i membri della giuria insieme a Raimondo Sbaffoni (Presidente) e Franco Regi -, autore della parte musicale e dell’arrangiamento dell’opera vincitrice. Il brano sarà interpretato da Paolo Rossetti. Le poesie finaliste saranno lette e interpretate dall’attore e regista Eugenio Olivieri. Ospite della serata anche il cantautore e formatore professionale Federico D’Annunzio, il quale presenterà al pubblico del teatro parrocchiale il frutto del lavoro di “Musica e Parole” realizzato con i ragazzi della scuola Primaria di Castorano.

“Quest’anno – il commento di Luca Sestili, Direttore artistico e vero deus ex machina del Premio -, nel centenario della nascita di Italo Calvino, non posso non richiamare la sua straordinaria capacità di tessere parole capaci di “vedere oltre”, di disegnare mondi in cui il reale e il possibile si fondono. Mi piace pensare che il nostro festival raccolga, nel suo piccolo, quell’invito di Calvino a cercare leggerezza e profondità, due qualità imprescindibili anche nella grande canzone d’autore”.

“Questo progetto – ancora le parole di Sestili – nasce dal desiderio di celebrare l’incontro tra due arti sorelle: la poesia e la musica, che da sempre dialogano per dare voce all’animo umano. La canzone d’autore rappresenta oggi una forma d’arte straordinaria, in grado di tradurre in note le emozioni, i dubbi e le speranze del nostro tempo. Il mio augurio è quello di lasciarsi trasportare dalle parole di queste poesie, che sono il primo battito di quella che, almeno nel caso della vincitrice, diventerà musica. Perché, come sempre, è dalla parola che nascono le emozioni più grandi”.

“I docenti della scuola Primaria di Castorano – il pensiero di Rossana Diletti, docente fiduciaria del plesso castoranese – ringraziano l’Amministrazione comunale per aver dato ai bambini la possibilità di partecipare a questa iniziativa di alto valore formativo; si coglie l’occasione per ringraziare anche l’amministrazione scolastica, la quale ha abbracciato prontamente la proposta, riconoscendone le potenzialità educative. Molto soddisfatti del progetto, stiamo valutando di proporre all’amministrazione scolastica, come già anticipato alla vicepreside, di poter estendere, il prossimo anno scolastico, l’iniziativa anche a tutti gli altri plessi dell’istituto, per promuovere una maggiore adesione e dare visibilità a quella che rappresenta una proposta educativa e formativa innovativa e senza dubbio propedeutica alla sensibilizzazione sul valore inclusivo della musica”.

