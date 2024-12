Un abbinamento non scontato in una location indubbiamente diversa dal solito, che ha immediatamente saputo catturare l’attenzione e convincere i presenti della bontà dell’iniziativa

ASCOLI PICENO – Ceramiche, gioielli, dipinti e opere d’arte immersi tra le bontà della natura. Due autentiche eccellenze del territorio, a forte vocazione artigianale e profondamente legate al Piceno e alle sue tradizioni, insieme per “Il gusto della bellezza”, l’esposizione artistica promossa dalla CNA di Ascoli Piceno e da Coldiretti Ascoli-Fermo negli spazi del mercato coperto “Campagna Amica” di Ascoli.

Dopo aver curato l’allestimento nei minimi dettagli, nella mattinata di sabato 7 dicembre, clienti e visitatori hanno potuto ammirare le creazioni di 13 artigiani della Cna di Ascoli Piceno, esposte in bella vista tra i banchi dei produttori del territorio. Un abbinamento non scontato in una location indubbiamente diversa dal solito, che ha immediatamente saputo catturare l’attenzione e convincere i presenti della bontà di un’iniziativa volta a promuovere la bellezza in ogni sua forma, dalle botteghe artigiane alla tavola.

L’estro dei maestri artigiani CNA – Pietro Angelini, Patrizia Bartolomei, I Biancucci, Luciano Costantini, Andrea Fusco, Pierluigi Ricci, Cecilia Sanchez, Sandro Tanucci, Gabriella Tassotti, Barbara Tomassini, Monia Vallesi, Luca Viscioni e Gabriele Viviani – sapientemente abbinato ai sapori autentici del mercato Campagna Amica, ha saputo valorizzare le radici comuni dell’arte e dei prodotti agricoli del Piceno, legati a doppio filo alla natura e ai suoi elementi: l’acqua, l’aria, la terra e il fuoco.

Un’idea brillante, condivisa dalla presidente CNA Artistico e tradizionale Marche Barbara Tomassini con la responsabile CNA Artistico e tradizionale Ascoli Piceno Caterina Mancini e la Coldiretti Ascoli-Fermo, che ha saputo conquistare tutti i presenti in una mattinata all’insegna della territorialità.

«Siamo felici di aver promosso un interessante momento di contaminazione tra due realtà che hanno molti punti in comune – commenta Barbara Tomassini – Siamo partiti da questa consapevolezza per allestire un’esposizione che ha saputo mettere in evidenza il saper fare dei nostri artigiani e, al tempo stesso, il gusto autentico dei prodotti agricoli locali, in un percorso artistico e naturale dedicato all’alta qualità che il Piceno è in grado di esprimere da diversi punti di vista».

