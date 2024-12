ASCOLI PICENO – Nuovo Punto di ascolto, all’ospedale ‘Mazzoni’, delle associazioni di volontariato facenti parte del Comitato di partecipazione dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli.

Da ieri martedì 10 dicembre, in seguito all’inaugurazione avvenuta alla presenza del direttore generale dell’Ast picena, Nicoletta Natalini, del presidente del Comitato di partecipazione, Maurizio Ramazzotti, e dei rappresentanti delle associazioni, il nuovo Punto di ascolto è operativo nella hall del nosocomio ascolano. Un luogo, quest’ultimo, sicuramente di maggiore visibilità per le associazioni e per il loro operato e di più diretta accessibilità da parte dei cittadini. Dopo il ‘Madonna del soccorso’ di San Benedetto, anche al ‘Mazzoni’, dunque, il Punto di ascolto delle associazioni di volontariato si trova all’ingresso.

I Comitati di partecipazione sono costituiti dai rappresentanti della parte istituzionale sanitaria e dalle associazioni iscritte nell’elenco regionale impegnate nella tutela del diritto alla salute. Nei due Punti di ascolto aperti nell’Ast di Ascoli i cittadini possono recarsi per conoscere meglio il mondo del volontariato, le attività di ogni singola associazione e la loro sfera di azione, e per decidere, eventualmente, se partecipare attivamente nell’ambito dello stesso, ma anche per chiedere informazioni su come affrontare i problemi legati alla sanità.

Le associazioni facenti parte del Comitato di partecipazione dell’Ast di Ascoli sono Ada, Acli, Admo, Aido, Ail, Aipd, Aism, Amar, Anffas, Antidroga picena, Anchise, Insieme, Avis, Avulss, Bianco Airone, Cento soccorso, Cittadinanzattiva-Tdm, Croce rossa, Croce azzurra, Croce blu, Croce verde, Cuore piceno, Delta, Ens, Hozho, Il Sole di Giorgia, Iom Ap, Uici, Iris insieme a te, La Meridiana, l’Amico fedele, Michele per tutti, La Misericordia, Psiche 2000, Raggio verde, Aita, Paraplegici Marche.

“Il mondo del volontariato – sottolinea il direttore generale dell’Ast di Ascoli, Nicoletta Natalini – è un partner fondamentale per la sanità, sia per la quota di supporto ai cittadini con problemi e/o patologie, sia in modo complementare all’Azienda sanitaria come collettore di esigenze della popolazione che, in virtù del ruolo istituzionale del comitato, può portarle all’attenzione dell’Azienda al fine di ragionare insieme su possibili soluzioni, o miglioramenti.

La direzione aziendale ne riconosce pienamente il valore e, proprio per questo motivo, ha messo a disposizione delle associazioni, per il Punto di ascolto, un luogo come l’ingresso dell’ospedale, oggetto di lavori di adattamento e miglioramento, dove sicuramente avranno maggiori occasioni di farsi conoscere ancora di più dai cittadini”.

“Siamo contenti – evidenzia Maurizio Ramazzotti – del nuovo Punto di ascolto in quanto offre alle associazioni la possibilità di avere maggiore visibilità. Il mondo del volontariato è una componente essenziale della società civile, è fondamentale per i cittadini, ma ha bisogno di maggiore partecipazione attiva”.

I due Punti di ascolto del Comitato di partecipazione dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17, il sabato dalle 9 alle 13.

