ASCOLI PICENO – L’Associazione Fiab Amici della Bicicletta di Ascoli Piceno presenta, con l’Assessore all’Ambiente Attilio Lattanzi, il nuovo progetto di cicloturismo locale che si va ad aggiungere all’offerta di percorsi già esistenti nel territorio ascolano.

“Anelli Ascolani”, questo il nome dato ai nuovi quattro percorsi per biciclette MTB o Gravel, a nord di Ascoli, nella zona del Monte Ascensione, territorio caratterizzato dai “calanchi”, terreni argillosi segnati nel tempo dall’erosione delle acque piovane.

Grazie al contributo della Fondazione Carisap e al patrocinio del Comune di Ascoli Piceno, i volontari FIAB-AdB hanno tracciato e tabellato questi percorsi apponendo una segnaletica stradale alquanto capillare.

Quattro percorsi cicloturistici ad anello, tutti con minima difficoltà tecnica e difficoltà fisica adatta anche a persone con poco allenamento, meglio se percorsi con una e-bike, mezzo che rende gli anelli veramente alla portata di tutti e godibili in tutte le loro peculiarità, rendendo pressoché nullo lo sforzo fisico. I quattro anelli sono percorribili in entrambi i sensi, ma si raccomanda di percorrerli di volta in volta nel verso consigliato dalla segnaletica e che possono anche essere concatenati tra loro, per auto-costruirsi un percorso più ampio e fisicamente più impegnativo. Attraverso strade bianche o a basso traffico si potranno godere stupendi panorami sul Monte Ascensione, Monti Sibillini e Monti della Laga.

Gli Anelli Ascolani vanno ad aggiungersi ai percorsi MTB o Gravel della “Ascoli Trail Area”, questi ultimi più adatti ad una utenza tecnica e sportiva, e si rivolgono a quei turisti che vogliono scoprire il territorio in modo slow, in bicicletta, facendo campo base nel capoluogo piceno. Infatti, tutti gli anelli, partendo da Piazza Arringo, permettono, anche in mezza giornata, di gustare, oltre a splendidi panorami, anche delle prelibatezze gastronomiche del territorio, in primis vino e olio locale.

Sul sito https://www.adbascoli.it/anelli-ascolani/ sono riportate tutte le informazioni tecniche, altimetriche e turistiche, oltre ai tracciati gpx di ogni circuito, direttamente acquisibili sulle più diffuse App per smartphone, come Komoot.

