ASCOLI PICENO – L’Ufficio Speciale Ricostruzione ha pubblicato una serie di decreti in materia di edilizia

cimiteriale per i comuni di Sarnano Rotella, Apiro, Castelbellino, Smerillo e Acquasanta

Terme .

Ad annunciarlo è Guido Castelli, commissario straordinario alla ricostruzione.

«La macchina che abbiamo messo in piedi opera a 360 gradi, senza lasciare indietro niente

e nessuno, partendo proprio dalle frazioni più piccole del nostro entroterra martoriato dal

terremoto e da luoghi molti importanti per il tessuto sociale come i cimiteri – continua -. Mi

preme dire grazie alle componenti che operano in questa filiera, tra cui i comuni, lo stesso

Usr e la Regione guidata dal presidente Acquaroli».

L’intervento più importante è quello relativo al cimitero di Sarnano (Macerata), il cui

progetto di fattibilità tecnico-economica, appena approvato dalla Conferenza regionale, ha

un importo di 1.860.000 euro. Il miglioramento sismico del complesso, edificato tra il 1813

ed il 1816, a seguito della demolizione del Monastero benedettino di San Savino, riguarderà

il corpo di ingresso, l’esedra con loculi e la chiesa, tutti manufatti danneggiati a seguito

degli eventi sismici del 2016.

Sempre in ambito di Conferenza regionale, ha ricevuto l’ok anche il progetto per il cimitero

della frazione di San Vito, nel comune di Acquasanta Terme (AP), per un importo di 60.000

euro.

L’Usr, poi, ha approvato i progetti esecutivi per il cimitero di Frontale, nel comune di Apiro

(Mc), per un importo di 128.500 euro, e per il risanamento conservativo e la riparazione

della chiesetta del cimitero comunale di Castelbellino (An) con un contributo di 278.687

euro.

Infine, sono partiti i lavori sul cimitero di Smerillo, in provincia di Fermo, che hanno un

importo di 256.781 euro, così come quelli sul cimitero di Castel di Croce, a Rotella (AP),

dove sono in corso i lavori del primo stralcio, per cui l’Usr ha appena liquidato la somma di

261.600 euro utile al raggiungimento del 50% dell’importo programmato.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.