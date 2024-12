ASCOLI PICENO – Presieduto dal Prefetto Copponi, si è riunito oggi, 13 dicemrbe, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per l’esame del progetto, denominato “NON DA SOLI!”, presentato dal Comune di Ascoli Piceno per la realizzazione di iniziative di prevenzione e contrasto delle truffe ai danni delle persone anziane.

Il progetto, finanziato anche per l’annualità 2024,da una quota appositamente destinata del Fondo Unico Giustizia, ha l’obiettivo di proteggere le persone anziane dal rischio di essere vittima di tale fenomeno in preoccupante crescita.

Le azioni di intervento comprendono, tra l’altro, l’attuazione di campagne di tipo informativo/divulgativo e formativo rivolte alla popolazione anziana nonché misure di prossimità ed interventi di supporto anche psicologico alle vittime e potenziali vittime.

Innovativa è la previsione di raggiungere, in collaborazione con il Servizio regionale Marche del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, anche gli anziani che risiedono – spesso da soli – nelle frazioni montane e nelle case sparse e che sono per questo più difficilmente monitorabili e raggiungibili e quindi meno tutelabili con i normali strumenti di controllo. L’obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza fornendo informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati.

Il Comitato ha approvato il progetto esprimendo unanime apprezzamento per l’iniziativa quale ulteriore e importante strumento di prevenzione di un fenomeno particolarmente increscioso perchè colpisce le fasce più vulnerabili delle comunità.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.