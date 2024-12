ASCOLI PICENO – Che beffa.

Atletico Ascoli-Termoli, gara disputatosi nel pomeriggio di domenica 15 dicembre allo stadio “Don Mauro Bartolini”, finisce 1-2.

Un Ko amaro, tante occasioni create dai giocatori di mister Simone Seccardini ma non capitalizzate. I molisani sono più cinici e festeggiano.

Ospiti in vantaggio con Zammarchi, i bianconeri sbagliano un calcio di rigore con Maio. Ad inizio ripresa altro calcio di rigore per gli ascolani e stavolta Minicucci non sbaglia. Termoli nuovamente in vantaggio con Colarelli e partita finita. Ci provano gli ascolani, colpita anche un traversa, ma la palla proprio non vuole entrare ed arriva la sconfitta interna.

Nonostante la grave crisi societaria i molisani dimostrano di avere gran cuore. L’Atletico Ascoli ha comunque, purtroppo, molto da recriminare.

Di seguito il tabellino completo

ATLETICO ASCOLI (3-5-2): Galbiati; Camilloni (23’st Baraboglia), D’Alessandro (36’st Traini), Mazzarani; Severini (23’st Mengani), Minicucci, Vechiarello, Scimia (23’st Clerici), Antoniazzi (31’st Loretucci); Maio, Ciabuschi.

A disposizione: Canullo, Alborino, Olivieri, Ceccarelli, Loretucci.

Allenatore: Simone Seccardini.

TERMOLI (3-5-2): Palombo; Hutsol, Esposito, Hysaj; Allegretti, Diakhate, Galdean, Biaggi Colarelli; Ricci, Zammarchi.

A disposizione: Russo, Tracchia, Sicignano, Ndao, Galdo.

Allenatore: Andrea Mosconi.

ARBITRO: Matteo Cavancini di Lanciano.

ASSISTENTE 1: Francesco Minerva di Lecce.

ASSISTENTE 2: Fabio Santo di Barletta.

RETI: 10’pt Zammarchi, 5’st rig. Minicucci, 16’st Colarelli

NOTE: Ammoniti: Biaggi, Hysaj, Severini, Clerici. Angoli: 5-1. Recuperi: 1’pt-

